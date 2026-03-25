Machado anuncia su regreso y habla de transición en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela y aseguró que el régimen chavista está “herido irremediablemente”, en medio de lo que calificó como un proceso de transición política que, según dijo, ya está en marcha.
Lea aquí: ¿Por qué Trump se decantó por Delcy y no María Corina para la transición en Venezuela? Se revelan las razones
Las declaraciones fueron entregadas en una entrevista con la AFP, durante su paso por Houston, donde participó en el foro mundial de energía CERAWeek y fue recibida con aplausos por asistentes al evento, así como con abrazos de decenas de venezolanos migrantes residentes en esa ciudad de Estados Unidos.
En sus declaraciones, Machado afirmó que el actual gobierno en Caracas, encabezado por Delcy Rodríguez, “se va desmantelando poco a poco” y sostuvo que ese proceso ocurre, según su versión, por instrucciones del presidente estadounidense Donald Trump, como parte de una hoja de ruta para una eventual transición política en Venezuela.
“Todo es distinto. La sociedad venezolana. El régimen está herido. Irremediablemente. Y se está desmontando”, afirmó la dirigente opositora. Incluso, fue más allá al asegurar que las estructuras represivas y de corrupción del chavismo estarían siendo desmontadas desde adentro. “Siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción”, sostuvo.