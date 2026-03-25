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Machado anuncia su regreso y habla de transición en Venezuela

Desde Estados Unidos, María Corina Machado aseguró que volverá a Venezuela cuando concluya su actual misión política, insistió en que estará en unas eventuales elecciones y afirmó que el chavismo ya entró en una fase de desmonte.

  • María Corina Machado aseguró en Houston que regresará a Venezuela y que participará en un eventual proceso electoral en su país. AFP.
    María Corina Machado aseguró en Houston que regresará a Venezuela y que participará en un eventual proceso electoral en su país. AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela y aseguró que el régimen chavista está “herido irremediablemente”, en medio de lo que calificó como un proceso de transición política que, según dijo, ya está en marcha.

Lea aquí: ¿Por qué Trump se decantó por Delcy y no María Corina para la transición en Venezuela? Se revelan las razones

Las declaraciones fueron entregadas en una entrevista con la AFP, durante su paso por Houston, donde participó en el foro mundial de energía CERAWeek y fue recibida con aplausos por asistentes al evento, así como con abrazos de decenas de venezolanos migrantes residentes en esa ciudad de Estados Unidos.

En sus declaraciones, Machado afirmó que el actual gobierno en Caracas, encabezado por Delcy Rodríguez, “se va desmantelando poco a poco” y sostuvo que ese proceso ocurre, según su versión, por instrucciones del presidente estadounidense Donald Trump, como parte de una hoja de ruta para una eventual transición política en Venezuela.

Todo es distinto. La sociedad venezolana. El régimen está herido. Irremediablemente. Y se está desmontando”, afirmó la dirigente opositora. Incluso, fue más allá al asegurar que las estructuras represivas y de corrupción del chavismo estarían siendo desmontadas desde adentro. “Siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción”, sostuvo.

La líder opositora sostuvo que Venezuela atraviesa una transición política y defendió una apertura total del sector petrolero. FOTO: AFP.
La líder opositora sostuvo que Venezuela atraviesa una transición política y defendió una apertura total del sector petrolero. FOTO: AFP.

Las afirmaciones de Machado se conocen en un momento en el que busca posicionar una visión de cambio político y reapertura económica para Venezuela. Durante su visita a Houston, la opositora también promovió al país como un futuro destino de inversión, especialmente en el sector energético.

Al ser consultada sobre si este es realmente el momento para invertir en un país que aún enfrenta inestabilidad institucional, respondió de forma tajante: “El momento ha llegado”.

Lea aquí: María Corina Machado reunió a más de 15.000 venezolanos en Santiago de Chile: “Indescriptible”

Machado defendió que Venezuela conserva ventajas estratégicas que la convierten en un mercado atractivo para el capital internacional: las mayores reservas de petróleo del mundo, las octavas de gas natural, costos competitivos de producción y una ubicación privilegiada “en el corazón de las Américas”.

Sin embargo, reconoció que el principal obstáculo sigue siendo la falta de seguridad jurídica y de reglas claras para la inversión. “Lo que falta es el marco institucional y las condiciones de seguridad para inversiones a largo plazo. Y eso ya está en proceso de construirse”, aseguró.

En esa línea, planteó una transformación profunda del modelo petrolero venezolano. Según explicó, la propuesta que promueve contempla una apertura “100% privada” del sector, con un Estado que asuma únicamente funciones regulatorias, de promoción y protección de la inversión extranjera.

En materia política, Machado insistió en que el camino hacia una salida democrática incluiría un nuevo proceso electoral. Según dijo, Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, habrían planteado una transición en tres etapas, que no necesariamente tendrían que ocurrir de manera secuencial, sino que podrían superponerse.

La tercera es una transición en la cual habrá elecciones limpias, libres, que van a generar autoridades legítimas para un país que va a transformarse completamente”, afirmó.

Delcy Rodríguez se ha convertido en una de las figuras clave del actual poder en Caracas en medio de las tensiones por el futuro político de Venezuela. FOTO: Getty.
Delcy Rodríguez se ha convertido en una de las figuras clave del actual poder en Caracas en medio de las tensiones por el futuro político de Venezuela. FOTO: Getty.

Aunque evitó confirmar explícitamente una candidatura presidencial, sí dejó claro que quiere estar en la próxima contienda electoral. “Por supuesto que estaré en ese proceso electoral”, dijo. Y añadió que serán los venezolanos quienes definan a su próximo liderazgo. “Los venezolanos decidirán libremente a quien quieran. Y yo voy a servir a mi país donde yo pueda ser más útil”.

Uno de los anuncios más relevantes de la entrevista fue precisamente su decisión de regresar a Venezuela, luego de años de permanecer en el centro de la oposición al chavismo y de haber estado más de una década sin salir del país.

Entérese: “Disfruten la reunión; Petro va de salida, Delcy va de salida”: Juan Pablo Guanipa

Por supuesto que voy a regresar a Venezuela”, afirmó. “Eso fue lo primero que yo dije cuando llegué a Oslo. Y lo he repetido todos estos días. Porque yo salí con una misión. Estoy cumpliendo”.

No obstante, aclaró que su regreso no será inmediato. Según explicó, aún debe cerrar algunas tareas que adelanta fuera del país. “Si por mí fuera ya yo hubiera regresado hace días”, aseguró.

Machado también habló de la situación humanitaria en Venezuela y describió un panorama crítico, marcado por la crisis económica, la inflación y el deterioro de los servicios básicos. “Estamos hablando de un país con más de 600 % de inflación, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay educación, donde la gente está pasando hambre”, señaló.

Aun así, sostuvo que dentro del país existe una nueva expectativa política impulsada, según ella, por la presión internacional y por el hecho de que Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses, esté enfrentando a la justicia internacional.

Para Machado, ese escenario ha abierto una oportunidad que no se puede desaprovechar. En su visión, la sociedad venezolana ya no permitirá que el proceso de cambio se desvíe.

La sociedad venezolana no va a permitir que esto se desvíe. Lo vamos a mantener y va a ser una transición ordenada, pacífica, sin demora”, aseguró.

Con ese mensaje, la dirigente opositora dejó claro que no se considera fuera del tablero político. Por el contrario, busca volver a Venezuela en medio de un eventual “gran acuerdo nacional” y con la expectativa de jugar un papel central en el nuevo capítulo político del país.

Con información de AFP.*

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