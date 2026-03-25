Machado anuncia su regreso y habla de transición en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela y aseguró que el régimen chavista está “herido irremediablemente”, en medio de lo que calificó como un proceso de transición política que, según dijo, ya está en marcha. Lea aquí: ¿Por qué Trump se decantó por Delcy y no María Corina para la transición en Venezuela? Se revelan las razones Las declaraciones fueron entregadas en una entrevista con la AFP, durante su paso por Houston, donde participó en el foro mundial de energía CERAWeek y fue recibida con aplausos por asistentes al evento, así como con abrazos de decenas de venezolanos migrantes residentes en esa ciudad de Estados Unidos. En sus declaraciones, Machado afirmó que el actual gobierno en Caracas, encabezado por Delcy Rodríguez, “se va desmantelando poco a poco” y sostuvo que ese proceso ocurre, según su versión, por instrucciones del presidente estadounidense Donald Trump, como parte de una hoja de ruta para una eventual transición política en Venezuela. “Todo es distinto. La sociedad venezolana. El régimen está herido. Irremediablemente. Y se está desmontando”, afirmó la dirigente opositora. Incluso, fue más allá al asegurar que las estructuras represivas y de corrupción del chavismo estarían siendo desmontadas desde adentro. “Siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción”, sostuvo.

La líder opositora sostuvo que Venezuela atraviesa una transición política y defendió una apertura total del sector petrolero. FOTO: AFP.

Las afirmaciones de Machado se conocen en un momento en el que busca posicionar una visión de cambio político y reapertura económica para Venezuela. Durante su visita a Houston, la opositora también promovió al país como un futuro destino de inversión, especialmente en el sector energético. Al ser consultada sobre si este es realmente el momento para invertir en un país que aún enfrenta inestabilidad institucional, respondió de forma tajante: “El momento ha llegado”. Lea aquí: María Corina Machado reunió a más de 15.000 venezolanos en Santiago de Chile: “Indescriptible” Machado defendió que Venezuela conserva ventajas estratégicas que la convierten en un mercado atractivo para el capital internacional: las mayores reservas de petróleo del mundo, las octavas de gas natural, costos competitivos de producción y una ubicación privilegiada “en el corazón de las Américas”. Sin embargo, reconoció que el principal obstáculo sigue siendo la falta de seguridad jurídica y de reglas claras para la inversión. “Lo que falta es el marco institucional y las condiciones de seguridad para inversiones a largo plazo. Y eso ya está en proceso de construirse”, aseguró. En esa línea, planteó una transformación profunda del modelo petrolero venezolano. Según explicó, la propuesta que promueve contempla una apertura “100% privada” del sector, con un Estado que asuma únicamente funciones regulatorias, de promoción y protección de la inversión extranjera. En materia política, Machado insistió en que el camino hacia una salida democrática incluiría un nuevo proceso electoral. Según dijo, Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, habrían planteado una transición en tres etapas, que no necesariamente tendrían que ocurrir de manera secuencial, sino que podrían superponerse. “La tercera es una transición en la cual habrá elecciones limpias, libres, que van a generar autoridades legítimas para un país que va a transformarse completamente”, afirmó.

Delcy Rodríguez se ha convertido en una de las figuras clave del actual poder en Caracas en medio de las tensiones por el futuro político de Venezuela. FOTO: Getty.