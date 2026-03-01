Febrero fue el mes menos violento de los últimos 50 años en Medellín: solo hubo 11 homicidos

Febrero de 2026 cerró como el mes con menos homicidios registrados en Medellín desde que se miden las muertes violentas en la capital antioqueña. Según los registros de la Secretaría de Seguridad de la ciudad, hubo 11 asesinatos en los 28 días de febrero, con lo que superó a abril y mayo de 2024, hasta ahora los meses menos violentos con 17 homicidios. “Aunque la única cifra aceptable es cero, pues se trata de la vida, este es un avance sustancial”, destacó el alcalde Federico Gutiérrez. “Gracias y felicitaciones a nuestra Policía, a la Fiscalía, al Ejército y a nuestro equipo de la Alcaldía”, añadió el mandatario.

La tendencia de disminución de homicidios en Medellín comenzó después de la pandemia. En un comienzo se pensó que algo tenían que ver las restricciones para contener el covid-19 entre 2020 y 2021, pero aún sin estas medidas, los asesinatos continuaron a la baja y desde 2022 no superan los 400 asesinatos. El punto más bajo hasta ahora fue 2024 (310 homicidios), cuando se registraron la menor cantidad de homicidios totales desde 1976 y la menor tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes desde 1942. Un punto de referencia para visualizar la disminución: con 6.809 asesinatos, 18,6 cada día, en 1991 Medellín fue la ciudad con más muertos de todo el planeta en medio del mayor pico de la guerra de los carteles del narcotráfico.

El año pasado cerró con 325 muertes violentas, 15 casos más que en 2024, de acuerdo con el Sistema de Seguridad y Convivencia de Medellín. A pesar de que hubo 145 días no consecutivos sin homicidios, el año terminó con un aumento leve en las cifras de criminalidad. Lo que más alarma genera ahora entre las autoridades es que los conflictos de convivencia se posicionaron como la principal causa de homicidio en la ciudad, con 108 casos relacionados con riñas, discusiones o agresiones interpersonales, superando homicidios asociados a estructuras criminales. Según el Informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos, en 2024 uno de cada tres homicidios estuvo asociado a conflictos de convivencia, y en 2025 este tipo de hechos fue el que más aumentó. En efecto, según el mismo informe, cada año la línea 123 recibe más de 50.000 llamadas por riñas en Medellín, un promedio de 147 cada día. Y casi la mitad de las riñas involucra el uso de armas u objetos contundentes (46%).

¿Cuál es ahora la principal causa de homicidios en Medellín?

El más reciente informe de calidad de vida de Medellín Cómo Vamos advierte sobre una mutación en la violencia local: el deterioro de la cultura ciudadana y la incapacidad de resolución de conflictos mediante el diálogo son hoy factores tan críticos como las estructuras criminales. Según el estudio, los homicidios derivados de problemas de convivencia, violencia de género e intrafamiliar ya representan el 47% del total de muertes violentas. El dato más alarmante revela que los casos asociados estrictamente a la convivencia aumentaron un 30% respecto al año anterior, superando en volumen a los crímenes vinculados a bandas organizadas. Esta erosión del tejido social se refleja en las cifras del Sivigila, que reportó más de 11.000 casos de violencia de género e intrafamiliar durante 2024. El informe subraya una preocupante falta de entornos protectores, destacando que una de cada cinco personas presenció acoso sexual en espacios públicos.