Pentágono asegura que destruyó el cuartel de los Guardianes de la Revolución en Irán

El ejército estadounidense anunció este domingo 1 de marzo que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes, en el segundo día de la guerra con la que busca derrocar el régimen teocrático de Teherán.

“La IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaría Islámica de Irán) ya no tiene un cuartel general”, dijo el comando central estadounidense para el Medio Oriente (CENTCOM) en un comunicado.

“El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mató a más de 1.000 estadounidenses en los últimos 47 años. Ayer, un ataque estadounidense a gran escala le cortó la cabeza a la serpiente”, afirmó el CENTCOM.

