“México lo mató”: paisa murió cruzando la frontera con EE.UU.

La era “Zero”: el negocio de US$72.000 millones que está cambiando la guerra de las gaseosas

Mientras las ventas de bebidas azucaradas pierden fuerza y los consumidores buscan opciones asociadas con bienestar y salud, las versiones sin azúcar se convierten en el nuevo motor de crecimiento de la industria. Solo en 2025 el mercado global de bebidas Zero alcanzó los US$71.940 millones y podría llegar a casi US$200.000 millones en 2034.