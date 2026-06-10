“México lo mató”: paisa murió cruzando la frontera con EE.UU.

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Mientras las ventas de bebidas azucaradas pierden fuerza y los consumidores buscan opciones asociadas con bienestar y salud, las versiones sin azúcar se convierten en el nuevo motor de crecimiento de la industria. Solo en 2025 el mercado global de bebidas Zero alcanzó los US$71.940 millones y podría llegar a casi US$200.000 millones en 2034.
El papa León XIV visitó la Sagrada Familia de Barcelona para bendecir la torre de Jesucristo, la estructura que convirtió al templo de Antoni Gaudí en la iglesia más alta del mundo.
La Selección Colombia enfrentará a la candidata al título, Portugal, en la tercera fecha de la primera fase en el grupo K de la Copa del Mundo. La presencia de Cristiano Ronaldo es sin duda la principal causa de los precios elevados.