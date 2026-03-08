Mojtaba Jamenei es el nuevo ayatolá: ¿sigue la mano dura en Irán?

Irán designó como nuevo líder supremo a Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Jamenei, asesinado durante los bombardeos que marcaron el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. La decisión, anunciada por clérigos chiitas y difundida por medios estatales, busca garantizar la continuidad del régimen en medio de un conflicto regional que ya supera una semana de combates y que amenaza con extenderse por todo Oriente Medio.
La elección de Mojtaba Jamenei, de 56 años, fue realizada por la Asamblea de Expertos, un consejo de clérigos encargado de designar al líder supremo de la República Islámica. Este cargo es el más poderoso del sistema político iraní: concentra la autoridad religiosa, dirige las fuerzas armadas y tiene la última palabra sobre las principales decisiones estratégicas del Estado. Con su nombramiento, Mojtaba Jamenei asume no solo como la máxima autoridad religiosa y política del país, sino también como comandante en jefe de las fuerzas armadas iraníes.
Puede leer: Alí Jamenei: ¿cómo llegó a ser el líder del poder absoluto en Irán?
El anuncio se produjo pocos días después de la muerte de Alí Jamenei, quien gobernó Irán durante más de tres décadas, desde 1989. El ayatolá falleció tras un ataque aéreo al inicio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes, una operación que desencadenó una rápida escalada militar en la región. Desde entonces, el conflicto ha dejado ataques cruzados, daños a infraestructura energética y temores crecientes de una guerra de mayor alcance en Oriente Medio.