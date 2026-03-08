Mojtaba Jamenei es el nuevo ayatolá: ¿sigue la mano dura en Irán?

Irán designó como nuevo líder supremo a Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Jamenei, asesinado durante los bombardeos que marcaron el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. La decisión, anunciada por clérigos chiitas y difundida por medios estatales, busca garantizar la continuidad del régimen en medio de un conflicto regional que ya supera una semana de combates y que amenaza con extenderse por todo Oriente Medio. La elección de Mojtaba Jamenei, de 56 años, fue realizada por la Asamblea de Expertos, un consejo de clérigos encargado de designar al líder supremo de la República Islámica. Este cargo es el más poderoso del sistema político iraní: concentra la autoridad religiosa, dirige las fuerzas armadas y tiene la última palabra sobre las principales decisiones estratégicas del Estado. Con su nombramiento, Mojtaba Jamenei asume no solo como la máxima autoridad religiosa y política del país, sino también como comandante en jefe de las fuerzas armadas iraníes. Puede leer: Alí Jamenei: ¿cómo llegó a ser el líder del poder absoluto en Irán? El anuncio se produjo pocos días después de la muerte de Alí Jamenei, quien gobernó Irán durante más de tres décadas, desde 1989. El ayatolá falleció tras un ataque aéreo al inicio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes, una operación que desencadenó una rápida escalada militar en la región. Desde entonces, el conflicto ha dejado ataques cruzados, daños a infraestructura energética y temores crecientes de una guerra de mayor alcance en Oriente Medio.

Alí Jamenei fue el segundo Líder Supremo de Irán desde 1989. Foto: tomada de X

Mojtaba Jamenei era considerado desde hace años uno de los posibles sucesores de su padre. Aunque ha mantenido un perfil público relativamente discreto, es visto como una figura influyente dentro del sistema político iraní y mantiene estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una de las instituciones militares y políticas más poderosas del país. Analistas internacionales señalan que su ascenso podría significar una línea política más dura tanto en la política interna como en la relación con Occidente.

El nuevo líder supremo llega al poder en un momento de extrema tensión internacional. Israel ha advertido que podría atacar al sucesor del ayatolá Jamenei, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al nuevo líder como “inaceptable” y aseguró que no duraría mucho tiempo en el cargo sin el respaldo de Washington. Antes de conocerse el anuncio oficial, Trump afirmó en una entrevista que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” si no cuenta con la aprobación estadounidense. Las declaraciones reflejan el nivel de confrontación que se vive en la región. Desde el inicio de la guerra, fuerzas estadounidenses e israelíes han atacado instalaciones militares, sistemas de defensa aérea y objetivos energéticos dentro de Irán. Teherán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos israelíes y contra infraestructuras vinculadas a Estados Unidos en el Golfo Pérsico, lo que ha elevado el riesgo de que el conflicto se extienda a otros países. Lea más: Los 12 puntos de la gran disrupción: el primer año del mundo bajo la ley de Donald Trump Los ataques también han afectado infraestructuras civiles. Durante el fin de semana se registraron bombardeos contra depósitos de combustible, instalaciones energéticas e incluso plantas desalinizadoras de agua en Irán y en la isla de Bahréin. Estos ataques han despertado preocupación por el posible impacto en el suministro de agua y energía para millones de personas en la región. En Teherán, varios residentes describieron escenas caóticas tras los bombardeos. Columnas densas de humo provenientes de depósitos de combustible incendiados cubrieron partes de la capital iraní. “Con el fuego parecía que la noche se volvía día, y luego con todo el humo el día se volvió noche otra vez”, relató un habitante de la ciudad que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias. El ejército israelí afirmó que algunos de los depósitos de combustible atacados estaban siendo utilizados por el aparato militar iraní. Por su parte, funcionarios estadounidenses señalaron que sus fuerzas han concentrado ataques en instalaciones vinculadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como en sistemas de misiles y defensas aéreas que consideran clave para la capacidad militar de Irán. Siga leyendo: Choque entre Irán y EE.UU. empuja al Oriente Medio a guerra abierta La respuesta iraní no se ha limitado a objetivos militares. Misiles y drones lanzados desde territorio iraní han impactado en infraestructuras en el Golfo Pérsico e Israel, algunos de ellos contra instalaciones consideradas críticas para la economía y el suministro energético de la región. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, defendió las acciones militares de su país y afirmó que algunos de los ataques fueron una respuesta directa a bombardeos previos de Estados Unidos. Según el canciller iraní, una ofensiva contra una planta desalinizadora en la isla iraní de Qeshm dejó sin agua a decenas de comunidades, lo que llevó a Teherán a responder contra instalaciones en Bahréin. “Estados Unidos sentó este precedente, no Irán”, escribió Araghchi en redes sociales.

Mientras Irán reorganiza su liderazgo político tras la muerte del ayatolá Jamenei, el temor a una expansión del conflicto sigue creciendo. Gobiernos de la región y potencias internacionales observan con preocupación la posibilidad de que los combates se extiendan a otros países del Golfo Pérsico y a zonas estratégicas para el comercio energético mundial. Como señal de la creciente tensión, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a diplomáticos estadounidenses prepararse para abandonar Arabia Saudita ante el riesgo de que la guerra se amplíe en la región. La medida refleja la preocupación de Washington por el impacto que podría tener el conflicto en uno de los principales centros petroleros del mundo. Amplíe la noticia: ¿Caída del ayatola Alí Jameneí será la estocada para el régimen de Irán? La llegada de Mojtaba Jamenei al poder ocurre además en un momento complejo para la República Islámica. Irán enfrenta sanciones internacionales, dificultades económicas y un clima social tenso tras años de protestas internas impulsadas por el deterioro económico y el rechazo de sectores de la población a las políticas represivas del régimen. En este contexto, la sucesión del liderazgo supremo se convirtió en una prioridad para las autoridades iraníes, que buscaban evitar un vacío de poder en medio de la guerra. Para el régimen, el nombramiento del hijo del ayatolá Jamenei representa una señal de continuidad ideológica y política en uno de los momentos más críticos que ha enfrentado el país en décadas. Sin embargo, para muchos analistas internacionales la llegada de Mojtaba Jamenei también plantea interrogantes sobre el futuro de Irán y sobre el rumbo que tomará el conflicto en Oriente Medio. Con la guerra aún en curso y las tensiones entre Teherán, Washington y Tel Aviv en su punto más alto, el nuevo líder supremo deberá asumir el mando de un país bajo ataque y en medio de una de las crisis más graves de la región en los últimos años.

