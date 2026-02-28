Alí Jamenei: ¿cómo llegó a ser el líder del poder absoluto en Irán?

En medio de una escalada militar sin precedentes entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un alto funcionario israelí dijo a la agencia Reuters que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, podría haber muerto tras ataques conjuntos a su complejo en Teherán. Según esa fuente, su cuerpo habría sido localizado, aunque no hay confirmación oficial por parte de Irán. De hecho, medios iraníes desmienten esas versiones y aseguran que sigue vivo dirigiendo operaciones. De confirmarse la muerte del ayatolá Alí Jamenei, eso representaría un punto de inflexión en Medio Oriente porque era el arquitecto definitivo de la política teocrática y militar de Irán desde el siglo pasado. Su desaparición generaría un vacío de poder sin precedentes en una nación clave para la estabilidad global.

¿Quién es Jamenei y cómo llegó al poder?

Alí Jamenei es el segundo Líder Supremo de Irán desde 1989, tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini quien lideró la Revolución Islámica de 1979. Jamenei combinó legitimidad religiosa, simbolizada por su turbante negro, con la máxima autoridad política y militar, incluyendo el mando de la poderosa Guardia Revolucionaria. Nacido en 1939 en Mashhad, creció en una familia religiosa y comenzó estudios del Corán desde temprana edad. A los 11 años ya había obtenido el título de clérigo. El uso del turbante negro simboliza su descendencia de la Casa del Profeta, un elemento que refuerza su autoridad moral ante sus seguidores, según información de BBC. Entérese: ¿Dónde está Alí Jamenei? Crecen dudas sobre paradero del líder supremo de Irán tras ataque con misiles A nivel internacional se le ve como el hombre con la “última palabra” en Irán en todos los asuntos estratégicos. Aunque el país cuenta con presidente y parlamento elegidos por voto popular, el poder real recae en el Líder Supremo, quien funge como comandante en jefe de las fuerzas armadas, incluida la poderosa Guardia Revolucionaria. Su trayectoria hacia el poder estuvo marcada por décadas de activismo opositor al Sha Reza Pahlavi, encarcelamientos y exilio interno antes de que, tras la revolución, ejerciera como presidente en la década de 1980 y luego asumiera la jefatura del Estado. Su autoridad se cimentó en la doctrina del Wilayat al Faqih (Tutela del Jurista), doctrina que otorga poder absoluto al líder supremo para vetar políticas, elegir candidatos clave y definir la estrategia del régimen en política exterior y seguridad.

¿Por qué tiene tanto poder?

El sistema político iraní está diseñado para que todas las decisiones estratégicas pasen por el Líder Supremo. Jamenei concentraba control institucional, mando militar y legitimidad religiosa en una sola figura. Supervisa directamente a la Guardia Revolucionaria, el brazo militar más influyente del régimen, que opera de manera paralela al ejército regular. Bajo su mando, el aparato de seguridad ha reprimido con fuerza manifestaciones masivas que cuestionaban la legitimidad del gobierno.

Además, define las prioridades de la política exterior y dirige la relación con aliados regionales en Líbano, Irak, Siria y Yemen. Él mismo cultiva una narrativa de resistencia frente a lo que denomina el “engaño” de Estados Unidos y el “régimen usurpador sionista”, reforzando el sentimiento nacionalista entre sus seguidores.

Alí Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989 y máxima autoridad política y religiosa del país. FOTO AFP.

A pesar de los desafíos recientes, incluidos ataques externos y protestas internas, Jamenei se mantiene como el arquitecto del orden interno y de la proyección regional de Irán. Su poder no depende únicamente del cargo, sino de un entramado legal, religioso y militar que lo convierte en el árbitro final de la política iraní.

¿Por qué la muerte de Alí Jamenei sería un hito geopolítico?

Jamenei no es solo la autoridad moral y política de Irán. Para Occidente, especialmente Estados Unidos e Israel, su régimen es visto como una amenaza estratégica, acusado de fomentar tensiones regionales, apoyar grupos como Hezbolá y de intentar desarrollar capacidades nucleares en secreto. Consulte: Israel y Estados Unidos dan por muerto al líder supremo iraní Alí Jameneí, tras ataques con misiles “Cuando en los mercados financieros y en la economía se han presentado incrementos importantes en los precios del petróleo, usualmente han estado asociados con tensiones, conflictos o interrupciones en la oferta en la zona del Medio Oriente”, dijo el economista Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, al explicar cómo los choques geopolíticos pueden trasladarse a los mercados energéticos y financieros. La posible muerte de Jamenei no solo podría desestabilizar al régimen iraní sino también afectar las rutas estratégicas de petróleo, la política energética global y la percepción de riesgo en los mercados, debido al papel central que Irán ha jugado en Medio Oriente.

¿Qué escenario de sucesión e incertidumbre queda?

El sistema político iraní no ha definido un sucesor claro. La ausencia de Jamenei en su cargo abriría una crisis de liderazgo sin precedentes en Teherán, donde la estructura de poder está diseñada para que la figura del Líder Supremo concentre decisiones estratégicas en temas políticos, religiosos y militares. La incertidumbre sobre quién tomaría las riendas —si el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria u otro clérigo— aumentaría aún más la volatilidad regional y global, incluidas las expectativas de precios del petróleo y las respuestas de gobiernos y mercados financieros ante un potencial vacío de poder en una de las regiones más sensibles del planeta.

¿Cómo lo percibían Occidente y sus aliados regionales?

La imagen de Jamenei está profundamente polarizada. En Estados Unidos e Israel, es visto predominantemente como un dictador y una amenaza para la estabilidad internacional. El expresidente estadounidense Donald Trump calificó a su administración como un “régimen despiadado” que representa un riesgo para la seguridad de Washington y sus aliados.