Naciones Unidassoldado de 21 años que integraba el dispositivo de seguridad de laQuinta de Olivos, la residencia oficial del presidente de Argentina,Javier Milei, fue encontrado muerto en el complejo.

Según informó la Presidencia,el cuerpo del joven militar fue hallado en uno de los puestos internos de seguridaddel predio en la madrugada de este martes 16 de diciembre.

La Quinta de Olivos se ubica en el municipio de Vicente López, en la zona norte del área metropolitana de Buenos Aires, y funciona comoresidencia y centro de actividades oficiales del jefe del Estado argentino.

Tras el hallazgo, acudieron servicios médicos de emergencia, que confirmaron el fallecimiento. De acuerdo con la información oficial,la principal línea de investigación apunta a que el soldado se habría quitado la vida.

