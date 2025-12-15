Detectan primer caso de influenza H3N2 en la América Latina y refuerzan vigilancia sanitaria en Colombia

La influenza A H3N2, conocida popularmente como “supergripa”, fue confirmada recientemente en México, convirtiéndose en el primer caso reportado en América Latina. Aunque el paciente fue atendido de forma ambulatoria y se recuperó sin complicaciones, la detección encendió las alertas sanitarias en la región debido al aumento sostenido de contagios en países de Europa y Norteamérica.
Este subtipo del virus ha registrado picos importantes en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Italia y Alemania, afectando principalmente a adultos mayores y generando presión hospitalaria. Su transmisión es respiratoria, similar a la de la influenza estacional y el COVID-19, y el riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados como colegios, oficinas y el transporte público.