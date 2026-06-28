Terremotos en Venezuela dejan casi 1.500 muertos mientras se acaba el tiempo para encontrar sobrevivientes

Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para hallar sobrevivientes de los terremotos ocurridos hace más de tres días en Venezuela, que dejaron hasta este domingo casi 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos. Pero corre el tiempo y la esperanza de encontrar gente con vida disminuye a más de 90 horas del doble sismo que el miércoles sacudió este país sumido en una profunda crisis política y económica. Con una magnitud de 7,2 y 7,5 y separados por segundos de diferencia, estuvieron entre los más fuertes y devastadores en América Latina. El balneario La Guaira, a 40 km de Caracas, parece una zona de guerra. Según declaraciones de la presidenta Delcy Rodríguez en su último balance, “hay 774 edificios colapsados, 189 con colapso total”. Con apoyo de brigadas internacionales, los trabajos de rescate avanzan, aunque la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno. Socorristas con perros se mueven entre las ruinas, mientras helicópteros y aeronaves estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan la zona.

Así es el drama de familiares de desaparecidos en Venezuela

“No tenemos el apoyo para sacar a nuestros familiares, nosotros mismos no podemos”, dijo a la AFP Héctor Aguilera, de 60 años. Cuatro de sus familiares quedaron sepultados bajo un edificio colapsado, de los que recuperaron los cuerpos sin vida de dos personas. “Sabemos que están muertos, pero aquí estamos esperando la respuesta de las autoridades”, añadió. “No tenemos esperanzas, lo que me quedan son los recuerdos”. El último balance oficial -del mediodía del sábado- es de 1.430 muertos y 3.238 heridos. El gobierno evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en unos 50.000 en tanto un registro impulsado por privados en internet es mucho más alto. Lea también: 24 colombianos habrían muerto tras los terremotos en Venezuela, informó Cancillería Una valla digital muestra carteles gigantes de desaparecidos en una avenida de la capital, donde barrios enteros también quedaron afectados con inmuebles hechos polvo. La presidenta Delcy Rodríguez dijo que 33 personas fueron halladas con vida el sábado. Publicó en redes sociales el rescate de un niño de 11 años. Rodríguez gobierna Venezuela de forma interina después de la caída en enero de Nicolás Maduro en una incursión de Estados Unidos, que encabeza la ayuda internacional.

Los terremotos en Venezuela podrían dejar casi 7 millones de damnificados

La Guaira ya había sido devastado en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos. Tomas aéreas realizadas por la AFP muestran el nuevo nivel de destrucción. Edificios se desplomaron como milhojas y los que están aún en pie quedaron sin paredes, agrietados, inhabitables. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, uno de los voceros en la crisis, dijo al presentar el último balance que 189 edificios sufrieron un colapso total, y que el total de inmuebles afectados es de 774. La ONU estima que los sismos podrían dejar casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero. “Esto es algo de otro mundo, que caigan edificios es algo que hemos visto en películas”, dijo José Contreras, guardia de seguridad en un ambulatorio con una pequeña morgue para cuatro cuerpos. El olor a descomposición impregna todo. “Nos fuimos llenando de muertos”, relató. “Muchas personas que conozco ya no están”. El gobierno militarizó La Guaira e impuso el trámite de un salvoconducto para que rescatistas, médicos y voluntarios puedan acceder a la zona de desastre. “Un permiso para salvar vidas, imagínate”, reclamó Carlos Itriago, rescatista de 27 años. También intenta controlar la cobertura de la prensa internacional. La prensa es trasladada en buses a zonas específicas de La Guaira, según el gobierno para evitar epidemias.

El papa León XIV expresó su solidaridad con los venezolanos y su “gratitud y aliento a quienes trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia” durante un mensaje en español tras el rezo del Ángelus. La solidaridad abunda, pero también las denuncias de robos y saqueos. Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre que expulsa de su casa a un militar y otro funcionario que encuentra esculcando. Hay zonas con edificios colapsados a las que aún no llegó la ayuda. Solo hay silencio. Un grupo de familiares de desaparecidos bloqueó una vía en La Guaira para reclamar asistencia. Pero los vehículos de socorro continuaban su camino.

¿Cuáles son las ayudas que han llegado a Venezuela?