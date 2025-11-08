Murió James Watson, el famoso científico y nobel, a quien le quitaron sus títulos honoríficos por comentarios racistas

El premio Nobel estadounidense James Watson, quien revolucionó la ciencia al descubrir la estructura del ADN junto a su colega Francis Crick, falleció a los 97 años este viernes 7 de noviembre, según reveló el Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), donde trabajó gran parte de su carrera.
Su labor pionera en la ciencia se vio empañada por comentarios racistas, que lo obligaron a renunciar a su puesto en el prestigioso laboratorio a los 80 años. Watson declaró al semanario británico The Sunday Times que era “intrínsecamente pesimista respecto al futuro de África”.