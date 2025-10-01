Joven de 15 años casi pierde un riñón por unos tubos que médicos olvidaron retirarle después de una cirugía

En Moscú, Rusia, un adolescente de 15 años, identificado como Maxim, fue sometido a una cirugía en el Centro Médico Europeo para corregir un problema renal que le generaba reflujo de orina. Durante el procedimiento, los médicos conectaron su uréter a la vejiga y retiraron un tubo de drenaje un mes después.
Horas después de la operación, el joven presentó dolor intenso en el costado y un aumento repentino de la presión arterial. Según el testimonio de la madre, El médico personal restó importancia a los síntomas y autorizó la alta hospitalaria para continuar con el tratamiento en casa..