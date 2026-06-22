Irán y Estados Unidos acuerdan hoja de ruta para finalizar conflicto en 60 días

Irán y Estados Unidos definieron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo en 60 días que ponga fin al conflicto en Oriente Medio, anunciaron este lunes 22 de junio en un comunicado conjunto los mediadores Pakistán y Catar.
“El Comité de Alto Nivel acordó una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas” sobre el fin del conflicto, indicó en el comunicado.
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El texto fue emitido al concluir la primera ronda de discusiones entre Irán y Estados Unidos en la localidad suiza de Burgenstock, dijeron los mediadores. Los equipos negociadores encabezados por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, se reúnen desde el domingo en el inicio de un proceso negociador de dos meses.
“La incansable mediación pakistaní y catarí propició grandes avances para terminar la guerra en Líbano”, comentó en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.