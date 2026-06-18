Trump adelantó en Francia la firma del acuerdo con Irán tras meses de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó oficialmente el acuerdo alcanzado con Irán para avanzar hacia el fin del conflicto que estalló el pasado 28 de febrero en Oriente Medio. La rúbrica se produjo el pasado miércoles 17 de junio por la noche durante una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, Francia, este hecho que quedó registrado en un video difundido posteriormente en las redes sociales de La Casa Blanca.

Aunque inicialmente estaba previsto que la firma se realizara este viernes en Suiza, el documento terminó siendo suscrito a distancia. Mientras Trump puso su firma en una copia impresa del acuerdo en Versalles, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, lo hizo de forma electrónica desde Teherán. Lea más: ¿Quién ganó el conflicto entre Irán y Estados Unidos? Las claves tras el acuerdo de paz La confirmación llegó desde la diplomacia iraní. “El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai.

El acuerdo se produce tras más de tres meses de enfrentamientos derivados de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, un conflicto que ha dejado miles de víctimas y ha generado fuertes tensiones en toda la región. Antes incluso de la firma, Trump había dejado claro que Washington mantendría la presión sobre Teherán. Durante la cumbre del G7 advirtió que, si Irán incumple lo pactado, Estados Unidos retomará la vía militar. Si Irán “no se comporta”, volveremos a “lanzar bombas”, afirmó el mandatario republicano.

El documento contempla la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo. Su cierre parcial durante la guerra alteró las cadenas energéticas globales y elevó la incertidumbre en los mercados internacionales. Además, establece un período de 60 días de negociaciones para definir el futuro del programa nuclear iraní. Entre los puntos acordados figura la dilución de las reservas de uranio altamente enriquecido bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Le puede interesar: EE. UU. reveló el acuerdo con Irán: sin sanciones a cambio de renunciar a las armas nucleares Washington también se compromete a suspender de inmediato las sanciones sobre las exportaciones petroleras iraníes y, si las negociaciones concluyen con éxito, a levantar todas las restricciones económicas vigentes. El texto incluye igualmente el respaldo a la creación de un fondo de 300.000 millones de dólares destinado a la reconstrucción y el desarrollo de Irán. Otro de los puntos más sensibles contempla un diálogo entre Irán y Omán para definir el futuro esquema administrativo y marítimo del estrecho de Ormuz, una cláusula que ha despertado interrogantes sobre posibles tasas para las embarcaciones que transiten por la zona.

Precisamente esas concesiones han generado críticas dentro y fuera de Estados Unidos. Diversos sectores cuestionan que, tras una costosa campaña militar, el acuerdo pueda terminar fortaleciendo políticamente a Teherán. Desde Irán, las autoridades han celebrado el resultado de las negociaciones. El presidente Masud Pezeshkian calificó el pacto como un acuerdo “histórico”, mientras que el jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que “este acuerdo constituye el fracaso de Estados Unidos. La gente lo conocerá y sacará sus propias conclusiones”.

Ante esos cuestionamientos, Trump reaccionó este jueves a través de Truth Social. “Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un MÁXIMO HISTÓRICO y los precios del petróleo se están ‘desplomando’, o son envidiosos, gente mala o estúpidos”, escribió.

Los mercados energéticos reaccionaron con alivio tras conocerse los detalles del acuerdo. El precio del barril de Brent cayó 1,37 % y se acercó a los niveles previos al conflicto, reflejando la expectativa de una normalización del tránsito petrolero por Ormuz. Ahora, la atención se traslada a Suiza. El Ministerio de Relaciones Exteriores suizo confirmó que este viernes 18 de junio se reunirán delegaciones de Estados Unidos e Irán, junto con los mediadores Pakistán y Catar, en la localidad de Bürgenstock para iniciar las negociaciones sobre la implementación del acuerdo.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Mientras tanto, los combates en la región continúan, aunque con menor intensidad. En el sur de Líbano persisten los enfrentamientos entre Israel y grupos aliados de Irán, una señal de que, pese al avance diplomático, la estabilidad definitiva en Oriente Medio aún dependerá de lo que ocurra durante las próximas semanas de negociación. *Redacción con información de AFP Siga leyendo: Israel ejecutó ataque mortal en Líbano: ¿queda en riesgo el acuerdo de paz con EE. UU. e Irán?

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