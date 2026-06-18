Trump adelantó en Francia la firma del acuerdo con Irán tras meses de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó oficialmente el acuerdo alcanzado con Irán para avanzar hacia el fin del conflicto que estalló el pasado 28 de febrero en Oriente Medio. La rúbrica se produjo el pasado miércoles 17 de junio por la noche durante una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, Francia, este hecho que quedó registrado en un video difundido posteriormente en las redes sociales de La Casa Blanca.
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