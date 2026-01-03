x

“A todo tirano le llega su hora”: reacciones en Medellín y Antioquia a la captura de Nicolás Maduro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebraron la captura del líder del régimen venezolano.

  • El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebraron la captura del líder del régimen venezolano. FOTOS: Xinhua y Archivo El Colombiano
Jacobo Betancur Peláez
Metro

hace 10 horas
En Medellín y Antioquia también surgieron reacciones luego de que se conociera la captura de Nicolás Maduro, en medio de un operativo a manos de las Fuerzas Militares de Estados Unidos.

Uno de los primeros pronunciamientos vino por cuenta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien celebró la operación y la calificó como un golpe al régimen “dictatorial” en ese país.

En contexto: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro

“Venezuela libre. Desde Medellín, Colombia, estamos del lado del hermano pueblo venezolano, no de la dictadura que destruyó al país y se robó las elecciones. El gobierno Petro ha sido aliado de esa dictadura. Es cómplice de lo que allí sucede. Colombia, a defender la Democracia, porque una vez se va, no vuelve, o tarda demasiado en volver”, dijo el mandatario distrital.

Gutiérrez recordó que la población migrante venezolana en Medellín, calculada en unos 250.000 habitantes, en su mayoría llegó huyendo de la crisis en ese país.

“Hoy la población migrante venezolana representa más del 10% de la población de Medellín. Son más de 250 mil venezolanos que han llegado acá huyendo de la dictadora. Siempre tienen el anhelo de verla caer, de ver caer al dictador Maduro y a todos sus cómplices, y poder volver a reencontrarse con sus familias en una Venezuela libre. Que así sea”, dijo.

“El dictador Nicolás Maduro ha sido capturado. A todo tirano le llega su hora. Venezuela libre”, añadió posteriormente.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también celebró la operación contra Maduro y recordó las pasadas elecciones en ese país en las que se denunció fraude.

“En 2024, los venezolanos votaron masivamente. Gracias al liderazgo valiente de María Corina Machado y su equipo, el mundo conoció las actas que confirmaron la derrota del régimen y el fraude de Maduro. De allí nació un movimiento cívico, libre y democrático. Desde Antioquia respaldamos una transición democrática, en paz y libertad, que respete la voluntad soberana del pueblo venezolano”, expresó el gobernador.

Lea también: Unión Europea dice que Maduro “carece de legitimidad”, pero “deben respetarse los principios del derecho internacional”

El mandatario seccional también acusó a Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, de hundir a la economía venezolana “en la miseria”.

“Desmantelaron las instituciones, persiguieron y encarcelaron a la oposición, usurparon funciones de otros poderes del Estado y destruyeron la economía”, dijo. “¡Viva el bravo pueblo de Venezuela! ¡Viva su libertad!”, agregó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Federico Gutiérrez sobre la captura de Maduro?
El alcalde de Medellín celebró la operación y expresó apoyo al pueblo venezolano, criticando al régimen chavista y al gobierno colombiano por su relación con Caracas.
¿Por qué Antioquia se pronunció sobre la situación en Venezuela?
Porque es una de las regiones con mayor población migrante venezolana y tiene impacto directo en temas sociales, económicos y de seguridad.
¿Cuántos venezolanos viven en Medellín?
Según cifras citadas por la Alcaldía, en Medellín residen cerca de 250.000 migrantes venezolanos.
