Hallazgo sorprendente: niña de 3 años descubrió una importante reliquia arqueológica de 3.800 años en un paseo familiar en Israel

Los niños, con su inagotable curiosidad, suelen encontrar objetos inesperados en la calle. Algunos agarran hojas, ramas o alguna piedra brillante en particular, como ocurrió en esta ocasión.

A diferencia de los arqueólogos profesionales, Ziv no necesitó años de estudio para su descubrimiento. Su hermana Omer comentó en un video que, entre “70.000 piedras alrededor de Ziv, ella eligió la que era un amuleto” y vio “que algo era diferente en ella”.

Es por eso que el escarabajo de Ziv fue “inspirado en los estilos egipcios”, según detalló Oded, sumándose a una larga lista de objetos egipcios y cananeos que “atestiguan los estrechos lazos y las influencias culturales entre Canaán y Egipto durante ese período”.

La noticia del hallazgo le dio la vuelta al mundo, tanto que el mismo ministro israelí de Patrimonio, Amichai Eliyahu, elogió el descubrimiento de Ziv y la responsabilidad de su familia al reportarlo, destacando esto cómo un gesto que representa “la conexión con las civilizaciones antiguas”.

“Gracias a ella, todos podrán verlo y disfrutarlo”, concluyó el ministro. El amuleto de escarabajo se unirá a otros objetos históricos en una exhibición pública especial en el Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology de Israel.

También le puede interesar: Colombianos se hicieron millonarios expidiendo incapacidades falsas en Chile: le robaron la identidad a 8 médicos