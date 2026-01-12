Frontera entre Colombia y Venezuela, un “fortín” del ELN y disidencias: así operan los grupos armados

Una grabación en poder de los organismos de seguridad colombianos volvió a poner sobre la mesa la presunta relación entre grupos armados ilegales colombianos y sectores del régimen venezolano. Estos supuestos nexos además explicarían la confrontación directa que tienen el ELN y las disidencias de las FARC por el narcotráfico en la zona fronteriza con Venezuela.

En este video, conocido por Noticias Caracol, aparece alias “Julián Chollo”, identificado como segundo cabecilla del frente Acacio Medina, una de las estructuras de las disidencias de las FARC que responde a alias Iván Mordisco.

En la grabación, que data de 2020, “Chollo” expresa su respaldo explícito al régimen de Nicolás Maduro.

“Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando dirigiendo este barco”, se le escucha decir durante una reunión con campesinos en Elorza, en el estado Apure, a unos 200 kilómetros de la frontera con Colombia.

El cabecilla envía además un mensaje en nombre de la estructura armada que lidera junto a alias “John 40”, a quien las autoridades señalan como su mano derecha.

Según inteligencia colombiana, “Chollo” y “John 40” dirigen una de las estructuras más poderosas de las disidencias, con influencia armada en los estados venezolanos de Amazonas y Apure, y presencia en Colombia en los departamentos de Vichada y Guainía.

En este video que divulgó el medio anteriormente citado, “Chollo” también habría expuesto los intereses y supuestas alianzas de la organización con fuerzas políticas del chavismo, incluido el Partido Patria Para Todos (PPT), al que llamó a convertirse en una “fuerza de poder” y una “fuerza de gobierno” en apoyo al dictador hoy preso en Estados Unidos.

Y si bien, durante años el gobierno venezolano ha negado la presencia de grupos guerrilleros colombianos en su territorio, videos como este y cientos de correos electrónicos interceptados por las autoridades colombianas dan cuenta de lo contrario, según expuso Noticias Caracol.