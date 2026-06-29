La heroína de La Guaira: niña de 11 años guió a rescatistas colombianos para salvar a su hermano antes de morir

En medio de la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela, una historia de amor, valentía y sacrificio ha conmovido a rescatistas y ciudadanos dentro y fuera del país vecino. Una niña de apenas 11 años logró guiar durante horas a los equipos de rescate colombianos para salvar la vida de su hermano menor, Moisés, de nueve años, antes de perder la vida junto a su madre bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira.
El dramático episodio fue relatado por integrantes del equipo USAR Colombia 1, conformado por bomberos especializados en búsqueda y rescate urbano, quienes participaron en la operación que permitió encontrar con vida al menor.
“Su hermana lo entregó vivo”, expresó uno de los rescatistas al recordar uno de los momentos más difíciles y conmovedores que han enfrentado durante las labores de búsqueda en Venezuela.
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