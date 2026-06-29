La heroína de La Guaira: niña de 11 años guió a rescatistas colombianos para salvar a su hermano antes de morir

En medio de la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela, una historia de amor, valentía y sacrificio ha conmovido a rescatistas y ciudadanos dentro y fuera del país vecino. Una niña de apenas 11 años logró guiar durante horas a los equipos de rescate colombianos para salvar la vida de su hermano menor, Moisés, de nueve años, antes de perder la vida junto a su madre bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira. El dramático episodio fue relatado por integrantes del equipo USAR Colombia 1, conformado por bomberos especializados en búsqueda y rescate urbano, quienes participaron en la operación que permitió encontrar con vida al menor. “Su hermana lo entregó vivo”, expresó uno de los rescatistas al recordar uno de los momentos más difíciles y conmovedores que han enfrentado durante las labores de búsqueda en Venezuela. Le puede interesar: Sube a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela; aún hay hasta 50.000 desaparecidos

Una voz bajo los escombros mantuvo viva la esperanza

Según el relato, la historia comenzó casi por accidente, mientras los equipos realizaban labores de búsqueda en una de las cerca de 800 edificaciones destruidas por el terremoto. “El día de hoy, por un accidente particular, encontramos ruido y nos comunicamos con una niña de 11 años”, contó el rescatista con la voz entrecortada. La menor logró establecer comunicación, en medio de los escombros, con los socorristas y les explicó que se encontraba atrapada en una cavidad junto a su madre y a su hermano de nueve años. Inicialmente, los equipos calcularon que la operación de rescate tardaría alrededor de diez horas debido a la complejidad de remover las pesadas losas de concreto. Sin embargo, la fortaleza y claridad con la que la niña se comunicaba impulsó a los rescatistas a acelerar los trabajos. “Estábamos motivados porque la niña daba señales claras de mejoría, de estar atenta, hablaba fuerte, decía que su mamá estaba allí, que estaba bien, que ella estaba bien”, recordó el bombero. Durante toda la jornada, los rescatistas mantenían contacto permanente con la menor. Cada vez que necesitaban escucharla, el sector entero guardaba silencio absoluto. “Era algo mágico, porque pedían silencio absoluto y hasta los carros se apagaban, las motos se apagaban, y hacíamos silencio para que la gente se comunicara con la niña”, relató. Lea más: Nuevo temblor de magnitud 4,6 sacude Venezuela cinco días después de los terremotos

El último acto de amor: salvar a su hermano Moisés