Netanyahu asistirá a Asamblea de la ONU pese a amenazas de Nueva York de un posible arresto

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, está estudiando si intentar detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la próxima asamblea general de la ONU, según declaró en una entrevista.

“Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya”, dijo Mamdani a The New York Times. “Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional”.

El izquierdista Mamdani, que ha calificado a Israel de “régimen de apartheid”, añadió: “Esa es una opinión que comparten muchos, simplemente por lo que sus acciones han provocado a lo largo de todos estos años”.

Admitió que no está seguro de si tiene la autoridad para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a un líder extranjero, pero está debatiendo el asunto con el equipo jurídico de la ciudad.

“Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso haremos”, afirmó.

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Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, respondió rápidamente a Mamdani. “En lugar de concentrarse en sus responsabilidades como alcalde y enfrentar la creciente ola de antisemitismo en su ciudad, ha optado por incitar a la hostilidad y generar titulares atacando al Estado de Israel”, escribió en X.

Asimismo, el funcionario confirmó que Netanyahu estará presente en la reunión de las Naciones Unidas. “El primer ministro israelí vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para afirmar la verdad de Israel y su inquebrantable derecho a defender a sus ciudadanos”, concluyó Danon.