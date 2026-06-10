Petro planeaba reunirse con el alcalde de Nueva York, pero el gobierno Trump amenazó con arrestarlo si realizaba actividades diferentes a su agenda en la ONU

El Departamento de Estado de Estados Unidos habría amenazado con arrestar al presidente Gustavo Petro si realizaba actividades diferentes a las programadas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Así lo reveló un artículo de The Washington Post, en el que se indica que el mandatario colombiano tenía previsto reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pero que la administración de Trump frustró dicho encuentro.
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Petro, en representación de Colombia como país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU durante junio, viajó a Estados Unidos para participar en las actividades del Consejo bajo el lema “Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera”.