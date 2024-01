“A veces las decisiones no se aceptan, pero en la mayoría de los casos, cuando no se aceptan, es porque no se entienden”, señaló Francisco en sus primeras declaraciones públicas al documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, que abrió en diciembre la posibilidad de bendecir a las parejas en situación “irregular” , incluidas las del mismo sexo.

El papa Francisco defendió la bendición de parejas del mismo sexo , que ha provocado en las últimas semanas una cascada de críticas en el mundo católico hasta el punto que los obispos africanos en su conjunto –menos los de Sudáfrica y Kenia– se han negado a aplicarlo en su continente, y ha sugerido que quienes deploran esta decisión es porque han sacado “conclusiones feas” y no la entienden.

“El peligro es que si algo no me gusta y lo pongo (la oposición) en mi corazón, me convierto en una resistencia y saco conclusiones feas”, explicó el pontífice en una entrevista con el programa de televisión “Che Tempo Che Fa” del Canal 9 italiano.

En la entrevista televisiva emitida este domingo, Francisco –que contestó a las preguntas del presentador del programa de televisión italiano por videoconferencia desde el Vaticano– reconoció que a veces se siente solo cuando toma decisiones, por eso manifestó que “hay que pagar un precio de soledad” y “a veces las decisiones no son aceptadas”, pero a menudo sucede “porque no se sabe” lo que se critica.

El Papa no se ha referido directamente a las declaraciones del prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sarah, que le acusó de herejía, pero sí señaló que “el peligro, lo que no me gusta, es llegar a conclusiones feas” en lugar de “hablar, expresar dudas, llevar adelante una discusión fraterna”.