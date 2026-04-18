Papa León lamenta que sus palabras se malinterpretaran: “No me interesa debatir con Trump”

El papa León XIV dijo este sábado que lamenta que sus declaraciones se hubieran interpretado como una respuesta a las críticas del presidente Donald Trump, e insistió en que no tenía ningún interés en debatir con el mandatario estadounidense.
El pontífice puso como ejemplo un discurso sobre los “tiranos” que asolan el mundo, pronunciado el jueves en Camerún durante la segunda etapa de su gira por África.
Las declaraciones se habían redactado mucho antes del “comentario de Trump sobre mi persona y sobre el mensaje de paz que promuevo”, afirmó a los periodistas mientras se dirigía a Angola.
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“Se ha difundido cierta narrativa, no del todo exacta, debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de los Estados Unidos hizo algunas declaraciones sobre mí”, aseguró el papa León, en referencia a las acusaciones que Trump le había dirigido a principios de semana y sobre las que el propio Pontífice había intervenido en el vuelo de ida a Roma.
Pero mientras que el presidente de EE. UU., y también el vicepresidente JD Vance, continuó en los días siguientes con comentarios contra el papa, para el León XIV el asunto ya se había cerrado desde el primer día. De ahí la nota a los periodistas.