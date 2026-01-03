Frontera colombo-venezolana bajo tensión: miedo y desconcierto tras captura de Nicolás Maduro

En la zona fronteriza entre Norte de Santander y Venezuela el ambiente está enrarecido. Este sábado 3 de enero, a pesar de que vehículos y peatones iban y venían sin ningún problema, se sentía un manto de incertidumbre y zozobra. Aunque pocas personas se atrevieron a hablar, las caras de todos los que se movilizaban por los puentes internacionales revelaban lo que sentían. En contexto: Maduro capturado: el dictador que cayó rendido tras el cerco de Estados Unidos Y es que no era para menos. Lo ocurrido en la madrugada del sábado en Caracas y otras ciudades de Venezuela, durante la operación que ejecutó Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, dejó perplejos no solo a los habitantes de ese país, sino también a los que residentes de la frontera. Desde las 5:00 de la mañana, cuando la Guardia Bolivariana de Venezuela abrió los cuatro puentes internacionales que están entre Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander todo parecía normal, pero se sentía un ambiente de penumbras. Y la actitud de los militares que estaban en los pasos formalmente establecidos confirmaban que algo les sucedía.

Cruzando el puente

A medida que los minutos fueron pasando, la movilidad por los puentes internacionales se iba aumentando, aunque se llegó a pensar que muchos estaban huyendo del país vecino, no fue así, se trataba de muchas personas que venían a Cúcuta y Villa del Rosario de compras o trabajar. Pero hubo algunos venezolanos que sí decidieron salir de su país. Pedro es una de esas personas que decidió agarrar un maletín, echar un poquito de ropa y venirse para Colombia a esperar qué se calmaran las aguas, al otro lado de la frontera. Él, por miedo a que las autoridades venezolanas le hagan algo por no quedarse defendiendo su patria, pidió no identificarlo plenamente. Este hombre, que no sobrepasa los 50 años de edad, pasó a pie el puente internacional Simón Bolívar, que une al barrio La Parada de Villa del Rosario con el municipio de San Antonio del Táchira, y al sentirse más seguro, se sentó en el separador que está en la alcabala de Colombia y comenzó a llorar. Entérese: Ataque de EE. UU. a Venezuela habría dejado 40 muertos: militares y civiles entre las víctimas, según The New York Times “Mamita perdóname. Mi familia, mis cuñados, mis amigos, les tengo que decir que me tocó venirme para Colombia a esperar, pero si pasa algo me devuelvo. Llevaba cinco días de haber llegado allá a pasar Año Nuevo, pero con lo que sucedió, le dije a mi mamá que no podía encerrarme con ellos, por eso me vine de nuevo”, sostuvo Pedro.

Colas en supermercados de Táchira por temor a posible conflicto

Agregó: “En San Cristóbal (capital del estado Táchira) ya estaban especulando. Desde muy temprano se comenzaron a ver colas en los supermercados y tiendas. Todo el mundo quería comprar provisiones porque se dice que se viene una guerra”. Así como este angustiado hombre, había otras personas que comenzaron a narrar lo que sentían y el miedo que tenían, pero no querían quedar en evidencia en los medios porque saben que si les toca regresarse para Venezuela, las autoridades podrían hacerles algo. A esto se sumó la declaración que hizo el gobernado del estado Táchira, Freddy Bernal, quien por medio de un video que puso a circular por sus redes sociales como Instagram y Facebook, señaló que se había cometido un ataque criminal contra la república Bolivariana de Venezuela. Vea aquí: Este es el escrito de acusación contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Florez, en EE. UU. “En estas circunstancias, lealtad absoluta a la constitución, a los principios bolivarianos y principalmente a la paz. Como gobernador del Táchira garantizaré la paz del estado en cualquier circunstancia y no permitiremos agresiones internas o externas venga de donde venga y en este momento reafirmamos lealtad absoluta a nuestro presidente Nicolás Maduro”, afirmó el mandatario.

Declaraciones del gobernador del Táchira

Militarización de la frontera

El reloj no había marcado que eran las 6:30 de la mañana, cuando a los puentes internacionales Simón Bolívar, Atanasio Girardot y Francisco de Paula Santander llegaron varios vehículos blindados cargados con soldados de Colombia. La orden que dio el presidente Gustavo Petro, a través del ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, de militarizar los pasos fronterizos, se cumplió. Más noticias: Nicolás Maduro sería recluido en una prisión que llaman “el infierno en la tierra”: así es la cárcel donde permanecería detenido Petro informó que en el consejo de seguridad que llevó a cabo en la madrugada del sábado, se ordenó el despliegue de la fuerza pública en la frontera y de toda la fuerza asistencial en caso de que haya una entrada masiva de refugiados al país. Con la llegada de los militares la tensión aumentó en la frontera y se llegó a especular que posiblemente los pasos formales se cerrarían, pero no fue así, la movilidad siguió sin ningún problema, pero poco a poco fue disminuyendo. Además, en la tarde de ayer, en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Cúcuta se organizó todo para adelantar el Puesto de Mando Unificado (PMU) y es que las autoridades prevén que ante lo sucedido, se dé una movilización en masa de migrantes, por eso quieren tener todo preparado, pero hasta el cierre de esta edición todo estaba en calma. Lea también: Colombia activa alerta en frontera con Venezuela: Procuraduría ordena medidas para proteger derechos humanos Durante algunas horas estuvieron reunidas las autoridades civiles, policiales y militares para discutir las acciones que adelantarían durante el tiempo que dure la tensión y así evitar alguna situación de riesgo.

Alerta por acciones del Eln