Frontera colombo-venezolana bajo tensión: miedo y desconcierto tras captura de Nicolás Maduro

En la zona fronteriza entre Norte de Santander y Venezuela el ambiente está enrarecido. Este sábado 3 de enero, a pesar de que vehículos y peatones iban y venían sin ningún problema, se sentía un manto de incertidumbre y zozobra. Aunque pocas personas se atrevieron a hablar, las caras de todos los que se movilizaban por los puentes internacionales revelaban lo que sentían.
Y es que no era para menos. Lo ocurrido en la madrugada del sábado en Caracas y otras ciudades de Venezuela, durante la operación que ejecutó Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, dejó perplejos no solo a los habitantes de ese país, sino también a los que residentes de la frontera.
Desde las 5:00 de la mañana, cuando la Guardia Bolivariana de Venezuela abrió los cuatro puentes internacionales que están entre Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander todo parecía normal, pero se sentía un ambiente de penumbras.
Y la actitud de los militares que estaban en los pasos formalmente establecidos confirmaban que algo les sucedía.