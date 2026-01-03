x

Frontera colombo-venezolana bajo tensión: miedo y desconcierto tras captura de Nicolás Maduro

Autoridades se preparan para posibles acciones del Eln a raíz de la operación que adelantó Estados Unidos en Caracas. El presidente Gustavo Petro ordenó militarizar pasos fronterizos.

  Se desató una incertidumbre en la frontera entre Colombia y Venezuela a raíz de la operación que culminó en la captura de Nicolás Maduro en la madrugada de ayer. FOTO afp
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En la zona fronteriza entre Norte de Santander y Venezuela el ambiente está enrarecido. Este sábado 3 de enero, a pesar de que vehículos y peatones iban y venían sin ningún problema, se sentía un manto de incertidumbre y zozobra. Aunque pocas personas se atrevieron a hablar, las caras de todos los que se movilizaban por los puentes internacionales revelaban lo que sentían.

Y es que no era para menos. Lo ocurrido en la madrugada del sábado en Caracas y otras ciudades de Venezuela, durante la operación que ejecutó Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, dejó perplejos no solo a los habitantes de ese país, sino también a los que residentes de la frontera.

Desde las 5:00 de la mañana, cuando la Guardia Bolivariana de Venezuela abrió los cuatro puentes internacionales que están entre Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander todo parecía normal, pero se sentía un ambiente de penumbras.

Y la actitud de los militares que estaban en los pasos formalmente establecidos confirmaban que algo les sucedía.

Cruzando el puente

A medida que los minutos fueron pasando, la movilidad por los puentes internacionales se iba aumentando, aunque se llegó a pensar que muchos estaban huyendo del país vecino, no fue así, se trataba de muchas personas que venían a Cúcuta y Villa del Rosario de compras o trabajar.

Pero hubo algunos venezolanos que sí decidieron salir de su país. Pedro es una de esas personas que decidió agarrar un maletín, echar un poquito de ropa y venirse para Colombia a esperar qué se calmaran las aguas, al otro lado de la frontera. Él, por miedo a que las autoridades venezolanas le hagan algo por no quedarse defendiendo su patria, pidió no identificarlo plenamente.

Este hombre, que no sobrepasa los 50 años de edad, pasó a pie el puente internacional Simón Bolívar, que une al barrio La Parada de Villa del Rosario con el municipio de San Antonio del Táchira, y al sentirse más seguro, se sentó en el separador que está en la alcabala de Colombia y comenzó a llorar.

“Mamita perdóname. Mi familia, mis cuñados, mis amigos, les tengo que decir que me tocó venirme para Colombia a esperar, pero si pasa algo me devuelvo. Llevaba cinco días de haber llegado allá a pasar Año Nuevo, pero con lo que sucedió, le dije a mi mamá que no podía encerrarme con ellos, por eso me vine de nuevo”, sostuvo Pedro.

Colas en supermercados de Táchira por temor a posible conflicto

Agregó: “En San Cristóbal (capital del estado Táchira) ya estaban especulando. Desde muy temprano se comenzaron a ver colas en los supermercados y tiendas. Todo el mundo quería comprar provisiones porque se dice que se viene una guerra”.

Así como este angustiado hombre, había otras personas que comenzaron a narrar lo que sentían y el miedo que tenían, pero no querían quedar en evidencia en los medios porque saben que si les toca regresarse para Venezuela, las autoridades podrían hacerles algo.

A esto se sumó la declaración del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, quien mediante un video en redes sociales señaló que se había cometido un ataque criminal contra la República Bolivariana de Venezuela.

“En estas circunstancias, lealtad absoluta a la constitución, a los principios bolivarianos y principalmente a la paz. Como gobernador del Táchira garantizaré la paz del estado en cualquier circunstancia y no permitiremos agresiones internas o externas, venga de donde venga, y en este momento reafirmamos lealtad absoluta a nuestro presidente Nicolás Maduro”, afirmó el mandatario.

Militarización de la frontera

El reloj no había marcado que eran las 6:30 de la mañana, cuando a los puentes internacionales Simón Bolívar, Atanasio Girardot y Francisco de Paula Santander llegaron varios vehículos blindados cargados con soldados de Colombia. La orden que dio el presidente Gustavo Petro, a través del ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, de militarizar los pasos fronterizos, se cumplió.

Petro informó que en el consejo de seguridad que llevó a cabo en la madrugada del sábado, se ordenó el despliegue de la fuerza pública en la frontera y de toda la fuerza asistencial en caso de que haya una entrada masiva de refugiados al país.

Con la llegada de los militares la tensión aumentó en la frontera y se llegó a especular que posiblemente los pasos formales se cerrarían, pero no fue así, la movilidad siguió sin ningún problema, pero poco a poco fue disminuyendo.

Además, en la tarde de ayer, en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Cúcuta se organizó todo para adelantar el Puesto de Mando Unificado (PMU) y es que las autoridades prevén que ante lo sucedido, se dé una movilización en masa de migrantes, por eso quieren tener todo preparado, pero hasta el cierre de esta edición todo estaba en calma.

Durante algunas horas estuvieron reunidas las autoridades civiles, policiales y militares para discutir las acciones que adelantarían durante el tiempo que dure la tensión y así evitar alguna situación de riesgo.

Alerta por acciones del Eln

Como ya es bien sabido, varios frentes del Eln se encuentran en territorio venezolano y extraoficialmente se conoció que las autoridades, por medio de inteligencia, tendrían información de que este grupo armado ilegal pretendería adelantar algunas acciones terroristas por lo ocurrido al otro lado de la frontera.

Además, la militarización de los pasos fronterizos también provocó revuelo entre algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, pues no podían creer que ante lo ocurrido en Venezuela se movilizaran soldados a los puentes internacionales, mientras que en el Catatumbo hay una zona de guerra que ha dejado miles de desplazados y confinados, así como cientos de muertos y la reacción del Gobierno fue tardía.

“Lo que actualmente sucede en municipios como Tibú y El Tarra, donde miembros del Eln se enfrentan contra los de la disidencia del Frente 33 de las Farc, dejando desolación y muerte, demoró la reacción del Estado colombiano, pero con lo que pasó con Maduro si se movieron rápidamente, es algo sorprendente”, indicó un defensor de derechos humanos.

Ante un PMU en Tibú, se determinó el incremento del pie de fuerza de la Policía y el Ejército en los municipios que conforman el Catatumbo.

La implementación de las medidas arrancó desde el pasado 31 de diciembre cuando la nueva cúpula militar encabezada por el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, así como el general Carlos Silva, de la Fuerza Aérea, y el general Royer Gómez, comandante del Ejército, hicieron presencia en esa zona de Norte de Santander.

Utilidad para la vida