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¡Vida entre la muerte! Mujer dio a luz entre los escombros tras terremotos en Venezuela

El parto ocurrió entre los escombros mientras los rescatistas buscaban a los desaparecidos tras la tragedia, que ha dejado cerca de mil muertos y al menos 50 mil desaparecidos.

  • Una mujer dio a luz entre los escombros tras el terremoto en Venezuela. FOTOS: Capturas de video tomadas de X
    Una mujer dio a luz entre los escombros tras el terremoto en Venezuela. FOTOS: Capturas de video tomadas de X
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Un suceso esperanzador ocurrió tras el devastador terremoto de magnitud 7,1 y su réplica de 7,5 registrados el miércoles en Venezuela, que golpearon con fuerza a la ciudad de Caracas y al estado costero de La Guaira.

En medio de los escombros y los gritos de desesperación, una mujer dio a luz justo cuando los equipos de rescate realizaban labores de búsqueda en la zona.

Lea también: Imágenes satelitales muestran cómo quedó Venezuela tras el terremoto, ¿por qué La Guaira resultó tan afectada?

El momento quedó registrado en videos que más tarde fueron publicados en redes sociales. En las imágenes se observa a la mujer, en medio del desastre y de la fría noche de este 24 de junio, haciendo labores de parto en compañía de otros habitantes, cuyo llanto del bebé se convirtió en un símbolo de vida en medio de tanta muerte y desesperanza.

Se desconoce la identidad de la mujer y el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Tampoco se ha informado si el recién nacido fue trasladado a un centro médico, ya que los hospitales y demás centros de salud colapsaron en medio de la tragedia, dejando al descubierto la profunda crisis del sistema sanitario heredada de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Balance de víctimas: aumentan los fallecidos y desaparecidos

El terremoto y su réplica han dejado hasta el momento 920 muertos, 3.360 heridos y más de 50.000 desaparecidos, según informó la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

“Hemos rescatado con vida decenas de personas, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y a los seres queridos”, dijo Rodríguez al indicar que se han producido 214 réplicas desde los dos terremotos del pasado miércoles.

Por su parte, la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado pidió la liberación de “todos los presos políticos”, tanto civiles como militares, “para que puedan ser recibidos por sus familias en estas horas trágicas”.

La Guaira, una zona costera y la “puerta de Caracas”, quedó hecha polvo. Lo que eran edificios hoy son montañas de arena y escombros. Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.

Con información de AFP*

Siga leyendo: ¿Perdió contacto con familiares colombianos en Venezuela tras el terremoto? Pregunte en estos canales de la Cancillería

Preguntas y respuestas

¿Qué magnitud tuvieron los sismos registrados en Venezuela?
El norte de Venezuela sufrió un terremoto principal de magnitud 7,1 seguido casi de inmediato por una violenta réplica de 7,5 grados, afectando gravemente la infraestructura costera
¿Cuál es el balance oficial de víctimas tras el terremoto?
La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que la tragedia ha dejado hasta el momento 920 muertos, 3.360 heridos y más de 50.000 desaparecidos, registrándose además 214 réplicas.
¿Cuál es la situación actual de los equipos de rescate en La Guaira?
Familiares y voluntarios remueven ruinas manualmente, pero las autoridades y habitantes locales advierten que urge el ingreso de maquinaria especializada para cortar varillas de acero y remover bloques pesados
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