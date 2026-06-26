¡Vida entre la muerte! Mujer dio a luz entre los escombros tras terremotos en Venezuela

Un suceso esperanzador ocurrió tras el devastador terremoto de magnitud 7,1 y su réplica de 7,5 registrados el miércoles en Venezuela, que golpearon con fuerza a la ciudad de Caracas y al estado costero de La Guaira.

En medio de los escombros y los gritos de desesperación, una mujer dio a luz justo cuando los equipos de rescate realizaban labores de búsqueda en la zona.

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El momento quedó registrado en videos que más tarde fueron publicados en redes sociales. En las imágenes se observa a la mujer, en medio del desastre y de la fría noche de este 24 de junio, haciendo labores de parto en compañía de otros habitantes, cuyo llanto del bebé se convirtió en un símbolo de vida en medio de tanta muerte y desesperanza.

Se desconoce la identidad de la mujer y el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Tampoco se ha informado si el recién nacido fue trasladado a un centro médico, ya que los hospitales y demás centros de salud colapsaron en medio de la tragedia, dejando al descubierto la profunda crisis del sistema sanitario heredada de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.