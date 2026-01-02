Petro desafía a Estados Unidos y muestra la zona donde cayeron lancheros presuntamente bombardeados en el Pacífico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este viernes la supuesta ubicación de sobrevivientes de embarcaciones que fueron “bombardeadas” en el Pacífico, donde Estados Unidos ataca a presuntas lanchas del narcotráfico.
El mandatario colombiano no precisó a qué hecho se refiere. En una imagen de un mapa publicada en X marcó un punto al sur del estado mexicano de Oaxaca y al oeste de Costa Rica.
“Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas”, dice la publicación del mandatario en su red social.