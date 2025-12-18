Julian Assange, el fundador de Wikileaks, demandó al Nobel por premiar a María Corina Machado, ¿por qué?

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, presentó una denuncia contra la Fundación Nobel tras la decisión de otorgar el premio de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, debido al apoyo de la galardonada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Lea aquí: María Corina Machado dejó Oslo, Noruega, y ahora se desconoce su paradero
Julian Assange afirma que el premio de 2025 representa un “desvío de fondos y una facilitación de crímenes de guerra conforme al derecho sueco” y exige el bloqueo del cheque de 11 millones de coronas (cerca de 1 millón de dólares) prometido a la galardonada.