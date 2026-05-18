Shakira estrenó adelanto “Dai Dai” con Messi, Maradona y el Pibe Valderrama

La cantante colombiana Shakira volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar un adelanto del video oficial de Dai Dai, el tema musical con el que acompaña el ambiente rumbo al Mundial de 2026 y que ya genera furor entre los fanáticos del fútbol y de la artista.
En el clip compartido en redes sociales aparecen imágenes de algunas de las máximas leyendas del balompié mundial, entre ellas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Carlos Valderrama, Diego Maradona, además de otros referentes históricos como Pelé, David Beckham, Andrés Iniesta, Kaká, Romario, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.