¿Le preocupa la demencia en la vejez? Estos hábitos podrían prevenirla hasta en 45 %

Hasta el 45 % de los riesgos de demencia podrían prevenirse o retrasarse, afirmó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), citando factores modificables como el consumo de tabaco y la contaminación atmosférica.
La demencia es la séptima causa principal de muerte y una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores a nivel mundial. Está causada por enfermedades cerebrales y afecta a la memoria, al pensamiento y a la capacidad funcional.
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“Aunque no hay cura para la demencia, hasta el 45 % de los riesgos pueden atribuirse a factores” modificables, como el tabaco, el consumo de alcohol, el aislamiento social, la inactividad física, la contaminación atmosférica y las enfermedades no transmisibles (ENT), entre ellas la hipertensión y la diabetes, señaló la OMS en un comunicado.