“Solo fueron cinco minutos”: Bill Clinton rompió el silencio sobre sus fotos en el jacuzzi por el caso Epstein

El expresidente estadounidense Bill Clinton explicó las fotos virales que fueron publicadas de los archivos del caso Jeffrey Epstein, en las que se le ve en un jacuzzi y en una piscina con una mujer, cuyo rostro está censurado. El Congreso publicó un video con las respuestas.
Le puede interesar: ¿Por qué Bill Clinton voló en el avión de Epstein? El expresidente explica sus motivos ante el Congreso
Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, rindieron declaración la semana pasada ante un comité del Congreso que investiga al delincuente sexual convicto Epstein y a su cómplice, Ghislaine Maxwell. Por eso este 2 de marzo dieron a conocer lo que dijeron por medio de las grabaciones.