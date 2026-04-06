¡Qué susto! Rueda de la fortuna se desplomó con al menos 70 personas

2 y 8
2 y 8
5 y 9
5 y 9
4 y 6
4 y 6
0 y 3
0 y 3
no
1 y 7
1 y 7
Temas recomendados
El presidente Petro dijo que había un informe de inteligencia, pero el documento que circuló es un simple “recibido” a un mensaje anónimo.
El presidente Gustavo Petro cuestionó a sus delegados en Ecopetrol al avalar una licencia para Ricardo Roa, en medio de las investigaciones por topes de campaña y la caída de utilidades.
Luego de una década de investigaciones, el sargento retirado fue vencido en juicio por el delito de tortura. Ya había sido condenado a otros 33 años por este asesinato.
El verde se pone al día en el calendario y el portero Kevin Cataño hace su debut.
La última visita de Miguel Uribe a Antioquia revivió en una foto publicada por su esposa.