“No pudieron salir”: padre habló de niños hallados en un congelador en Meta

El padre de los dos hermanos hallados sin vida dentro de un congelador en Vista Hermosa, Meta, entregó su versión sobre la tragedia que enluta a su familia y que ha causado conmoción en esa región del país.
En contexto: Investigan el hallazgo sin vida de dos hermanos de 8 y 5 años en la nevera de una casa en Meta
Las víctimas fueron identificadas como Saori Guevara Tiller, de 8 años, y Darien Guevara Tiller, de 5, quienes murieron el pasado sábado 4 de abril en hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.