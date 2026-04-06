“No pudieron salir”: padre habló de niños hallados en un congelador en Meta

El padre de los dos hermanos hallados sin vida dentro de un congelador en Vista Hermosa, Meta, entregó su versión sobre la tragedia que enluta a su familia y que ha causado conmoción en esa región del país. En contexto: Investigan el hallazgo sin vida de dos hermanos de 8 y 5 años en la nevera de una casa en Meta Las víctimas fueron identificadas como Saori Guevara Tiller, de 8 años, y Darien Guevara Tiller, de 5, quienes murieron el pasado sábado 4 de abril en hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.

En entrevista con La FM, Brayan Guevara, padre de los menores, explicó que el hecho ocurrió mientras los niños permanecían solos por un corto tiempo en la vivienda. Según relató, él y otro familiar habían salido a conseguir alimentos cuando se presentó la emergencia. “Salimos a traer alimentos”, dijo el hombre, al explicar que sus hijos solían jugar a esconderse dentro de la casa cuando no había adultos cerca. De acuerdo con su relato, los menores habrían entrado por su cuenta a un congelador que no estaba siendo utilizado. “Había un congelador desocupado y ellos se metieron”, afirmó. Según explicó, la tapa del electrodoméstico se habría cerrado y los niños no lograron salir. “No pudieron abrir y se me ahogaron mis hijos”, expresó con dolor.