Rechazaron otra solicitud del gobierno Trump para publicar documentos del jurado del caso Epstein

Este fallo se produce poco más de una semana después de que otro juez federal se negara a publicar información del jurado en el caso contra la expareja y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

  • El Departamento de Justicia ha estado solicitando la publicación de esta información para ayudar a calmar la creciente indignación entre los propios partidarios del presidente por lo que desde hace tiempo consideran un encubrimiento de los crímenes de Epstein. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Un juez federal de Estados Unidos rechazó este miércoles la solicitud del Departamento de Justicia de revelar las transcripciones del gran jurado en el caso penal contra el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El juez de distrito Richard Berman declaró que el gobierno de Donald Trump no ha logrado demostrar que haya circunstancias especiales que justifiquen la divulgación de archivos que normalmente son secretos.

En contexto: Trump, acorralado: solicitará la publicación de documentos del caso Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia ha estado solicitando la publicación de las transcripciones del gran jurado para ayudar a calmar la creciente indignación entre los propios partidarios del presidente Trump por lo que desde hace tiempo consideran un encubrimiento de los crímenes de Epstein.

Epstein, un acaudalado financiero con conexiones de alto nivel, murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual de menores.

Berman señaló que el gobierno posee gran cantidad de material de la investigación de Epstein que en febrero prometió que haría público, antes de anunciar abruptamente en julio que no lo haría.

Lea aquí: Gobierno de Trump despidió inesperadamente a la fiscal que lideraba el caso contra Jeffrey Epstein

“Las 100.000 páginas de archivos y materiales sobre Epstein que tiene el gobierno eclipsan las escasas 70 páginas de material del gran jurado de Epstein”, declaró el juez.

“El gobierno es la parte lógica para divulgar públicamente los archivos sobre Epstein”, añadió Berman, y su intento de revelar las transcripciones del gran jurado sobre Epstein “parece ser una ‘distracción’”, aseveró.

Siga leyendo: Polémica por el traslado de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, a una prisión federal de baja seguridad en Texas

Los partidarios de Trump llevan años obsesionados con el caso Epstein y han protestado desde que el FBI y el Departamento de Justicia declararon en julio que el acaudalado financista se había suicidado en prisión, no había chantajeado a ninguna figura prominente y no mantenía una “lista de clientes”.

Berman también afirmó que revelar los procedimientos del gran jurado podría representar “posibles amenazas” para la seguridad y la privacidad de las más de 1.000 víctimas de Epstein.

El fallo de Berman se produce poco más de una semana después de que otro juez federal se negara a publicar las transcripciones del gran jurado en el caso contra la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Maxwell, de 63 años, cumple una condena de 20 años tras ser declarada culpable en 2021 de reclutar menores para Epstein.

Le puede interesar: Un tigre disecado, mural de alambre de púas y fotos con líderes mundiales: así era la excéntrica mansión de Jeffrey Epstein

