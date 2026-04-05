Trump revela que piloto rescatado en Irán tras el derribo de su avión “está gravemente herido”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que el Ejército norteamericano ha rescatado al oficial de sistemas de armas del caza F-15 derribado este viernes por Irán, que se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní, después de casi dos días de intensa búsqueda del militar.
La operación ocurrió aproximadamente en las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, en el suroeste del país, según se extrae del relato de lo ocurrido proporcionado por los medios oficiales iraníes.
A partir de ahí, las historias difieren. Mientras medios cuestionados iraníes aseguraron que al poco de comenzar la operación aparecieron efectivos armados iraníes que iniciaron un intercambio de disparos con la unidad de Búsqueda y rescate de combate del Ejército estadounidense (CSAR), fuentes norteamericanas dijeron al portal Axios que los únicos disparos fueron estadounidenses en un intento de despejar la zona para asegurar el rescate.