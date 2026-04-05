Trump revela que piloto rescatado en Irán tras el derribo de su avión “está gravemente herido”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que el Ejército norteamericano ha rescatado al oficial de sistemas de armas del caza F-15 derribado este viernes por Irán, que se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní, después de casi dos días de intensa búsqueda del militar. La operación ocurrió aproximadamente en las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, en el suroeste del país, según se extrae del relato de lo ocurrido proporcionado por los medios oficiales iraníes. A partir de ahí, las historias difieren. Mientras medios cuestionados iraníes aseguraron que al poco de comenzar la operación aparecieron efectivos armados iraníes que iniciaron un intercambio de disparos con la unidad de Búsqueda y rescate de combate del Ejército estadounidense (CSAR), fuentes norteamericanas dijeron al portal Axios que los únicos disparos fueron estadounidenses en un intento de despejar la zona para asegurar el rescate.

En cualquier caso, la agencia “semioficial” iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó de que al menos cinco iraníes, identificados como miembros de la Guardia y reclutas han muerto y ocho han resultado heridos durante la operación. Los medios iraníes y las fuentes del diario estadounidense New York Times coinciden también en que al menos un avión estadounidense C-130 fue destruido durante la operación. Este aparato fue el enviado originalmente para transportar al militar rescatado fuera del país pero acabó inutilizado (según Irán por la actuación de sus fuerzas) y posteriormente destruido (según las fuentes del ‘NYT’, para impedir que los iraníes se hicieran con el avión). El aviador fue evacuado finalmente en aviones de transporte de reserva, de acuerdo con el diario norteamericano.

Tasnim informó también de que en las horas previas a la operación, las fuerzas iraníes derribaron dos aviones no tripulados MQ-9 y Hermes que probablemente estaban a punto de proporcionar apoyo aéreo al despliegue norteamericano. El Ejército de EEUU no ha confirmado este aspecto ni verificado imágenes posteriores divulgadas por la agencia iraní, que además de los restos del C-130 exhiben los hierros calcinados de un presunto helicóptero de combate Black Hawk. La respuesta final iraní a la operación es que Trump ha mentido y que el intento de rescate ha sido un fracaso. “Los desesperados esfuerzos del enemigo, y gracias a las acciones oportunas y las operaciones conjuntas de los guerreros del Islam en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ejército de la República Islámica de Irán, la Movilización Heroica y las fuerzas del orden, no lograron rescatar a su piloto de combate derribado”, ha asegurado un portavoz militar. “Tras esta operación arrogante, el derrotado presidente estadounidense intenta evadir la batalla de la derrota mediante la confusión y las mentiras, recurriendo a la guerra psicológica y continuando con sus disparates y proyecciones, a pesar de que la realidad sobre el terreno evidencia la superioridad de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán”, ha concluido.

Medios oficiales iraníes han saltado a hacer comparaciones con la fallida operación estadounidense Garra del Águila, en abril de 1980, para rescatar a sus empleados de la Embajada de EEUU en Teherán durante la revolución islámica. Una tormenta de arena provocó el desplome de uno de los helicópteros de rescate, que acabó estrellándose en el desierto de Tabas. Murieron sus ocho tripulantes. En una segunda comparecencia, el portavoz explicó que todo parece apuntar a que Estados Unidos comenzó la operación desde una “pista de aterrizaje abandonada en el sur de Isfahán”, a pocos kilómetros de la zona del rescate e insistido en que durante el enfrentamiento han sido derribados dos aviones de transporte C-130 y dos helicópteros Black Hawk del Ejército norteamericano, sin mencionar la situación del oficial de armas que, según Trump, se encuentra ya reunido con sus compañeros.

Piloto rescatado aunque “gravemente herido”, según Trump

“Hemos rescatado al muy valiente tripulante del F-15 gravemente herido de las remotas montañas de Irán”, dijo Trump en un mensaje publicado en redes sociales en el que pone de relive que el Ejército iraní estaba “buscando con ahínco, con un gran despliegue de personal” al militar estadounidense y que “se estaban acercando”. “Este tipo de incursión rara vez se intenta porque hay peligro para el personal y el material. Sencillamente no se hace”, afirmó Trump para poner en valor la dificultad de la operación de rescate. Sin embargo, la segunda incursión, la que finalmente permitió rescatar al militar, se realizó “a plena luz del día, pasando siete horas sobre Irán”. “¡Una impresionante demostración de valentía y talento por parte de todos!”, agregó antes de anunciar una rueda de prensa en el Despacho Oval para la tarde del lunes.

En un primer momento, Trump había informado de que el tripulante había sufrido “algunas heridas, pero estará bien”, tras aplaudir una de las “operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia” de Estados Unidos. El tripulante del caza, “un coronel muy respetado”, según el mandatario, está ahora “sano y salvo”, después de pasar casi dos días tras las líneas enemigas “en las traicioneras montañas de Irán”. El magnate estadounidense ha aclarado que el militar “nunca estuvo realmente solo”, ya que el Ejército tenía localizada su posición durante todo ese tiempo. “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo”, para subrayar a continuación que “jamás” abandonarán a un militar norteamericano.