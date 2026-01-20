x

Guiño a Machado: Trump contempla incluir a María Corina en transición política de Venezuela

El presidente de Estados Unidos describió a la Nobel de la paz como una persona “increíblemente amable”, comentarios que se produjeron después de la visita de la opositora venezolana a Washington.

  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre María Corina Machado y la describió como una persona “increíblemente amable”. FOTO: Tomada de las redes sociales
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que le “encantaría” involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela.

La semana pasada, Machado visitó a Trump y le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, que ella recogió en diciembre. Es “una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble. Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría”, dijo Trump este martes en rueda de la prensa.

La líder opositora salió de Venezuela para recoger el galardón en Olso en diciembre, con apoyo estadounidense. Desde entonces ha mostrado su respaldo sin fisuras a Trump, que ordenó el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, para enfrentar cargos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores.

Trump afirmó tras esa operación militar en Caracas, el 3 de enero, que Machado no contaba con suficiente apoyo en Venezuela para liderar una transición, y que prefería privilegiar la estabilidad del país sudamericano, que además cuenta con unas cuantiosas reservas petrolíferas que Washington ambiciona.

Machado acudió de todas formas a Washington y le entregó su medalla con una dedicatoria especial, durante un almuerzo privado en la Casa Blanca el 15 de enero.

Opositor Capriles dice que transición en Venezuela pasa por liberación de presos políticos

Por su parte, el diputado opositor venezolano Henrique Capriles dijo el lunes que la transición tras el derrocamiento de Nicolás Maduro comienza con la liberación de presos políticos en Venezuela, antes de considerar nuevas elecciones. Capriles fue el rival de Maduro en las elecciones de 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, a quien también enfrentó un año antes.

Llegó al Parlamento tras desafiar el llamado abstencionista de la oposición que lidera la nobel de la Paz María Corina Machado. Su bancada, acusada de colaboracionista, la conforman un puñado de diputados enfrentados a la arrasadora mayoría chavista.

“La gran mayoría de los venezolanos son los que más hoy tienen expectativa de que efectivamente esto sea un cambio de verdad, que aquí el país empiece a avanzar en términos de la recuperación de su democracia”, dijo Capriles en una rueda de prensa. Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta interina, gracias al decomiso de petroleros con crudo venezolano en el Caribe.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Trump sobre María Corina Machado?
Trump afirmó que le “encantaría” involucrarla en la transición política venezolana tras su visita a la Casa Blanca.
¿Cuál fue la medalla que Machado entregó a Trump?
Se trata de su Premio Nobel de la Paz, recibido en diciembre y entregado personalmente al presidente estadounidense.
¿Qué papel tendría Machado según Trump?
No se especificó un cargo; la idea sería integrarla de alguna manera en el proceso político y asegurar la estabilidad de Venezuela.
Utilidad para la vida