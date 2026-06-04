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¿Falla humana o del tren de aterrizaje? Boeing de Lufthansa se desplomó en pleno aeropuerto y dejó varios heridos

El avión tiene solo un año de antigüedad y fue entregado a Lufthansa en enero. Las autoridades aeronáuticas investigan el caso. ¿Qué falló?

  • Un avión Boeing de Lufthansa cayó sobre su morro en Alemania. FOTO: Tomada de redes sociales
    Un avión Boeing de Lufthansa cayó sobre su morro en Alemania. FOTO: Tomada de redes sociales
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El tren de aterrizaje de un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa colapsó y se inclinó sobre el morro cuando estaba por embarcar a los pasajeros en el aeropuerto de Fráncfort, Alemania, dejando a varios empleados heridos, informó la aerolínea alemana.

El incidente ocurrió este jueves a las 12H45 pm (10H45 GMT), justo antes de que los pasajeros embarcaran en el avión, que debía volar a Los Ángeles, en Estados Unidos. El tren de aterrizaje delantero “se retrajo de forma inesperada mientras el avión estaba estacionado”, dijo a la AFP una portavoz de la aerolínea.

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Personal de cabina y de tierra se encontraba a bordo y varios resultaron heridos y recibieron atención médica, señaló la aerolínea. Otro portavoz de Lufthansa dijo a la AFP el jueves por la noche que los heridos sufrieron únicamente lesiones leves. Fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.

El vuelo a Los Ángeles fue cancelado. “En este momento, expertos se encuentran en el lugar e inspeccionan la aeronave”, indicó Lufthansa el jueves.

Se espera que el avión sea trasladado ya el jueves por la noche a un hangar “donde se llevarán a cabo nuevas inspecciones antes de que la aeronave sea reparada”, añadió la aerolínea. Según el sitio web Aerotelegraph, el avión dañado tiene solo un año de antigüedad y fue entregado a Lufthansa en enero.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hubo heridos tras el colapso del avión de Lufthansa en Alemania?
Sí. Personal de cabina y trabajadores de tierra que se encontraban a bordo resultaron heridos. Lufthansa indicó posteriormente que las lesiones fueron leves y que los afectados recibieron atención médica y fueron trasladados a un hospital.
¿Qué vuelo iba a realizar el Boeing afectado por el incidente?
La aeronave tenía programado un vuelo entre Fráncfort y Los Ángeles. Tras el incidente, la operación fue cancelada.
¿Las autoridades ya determinaron qué causó la falla en el Boeing de Lufthansa?
No. La aerolínea informó que expertos se encuentran inspeccionando la aeronave y que continúan las revisiones para establecer qué provocó la retracción inesperada del tren de aterrizaje delantero.
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