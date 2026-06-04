¿Falla humana o del tren de aterrizaje? Boeing de Lufthansa se desplomó en pleno aeropuerto y dejó varios heridos

El tren de aterrizaje de un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa colapsó y se inclinó sobre el morro cuando estaba por embarcar a los pasajeros en el aeropuerto de Fráncfort, Alemania, dejando a varios empleados heridos, informó la aerolínea alemana.

El incidente ocurrió este jueves a las 12H45 pm (10H45 GMT), justo antes de que los pasajeros embarcaran en el avión, que debía volar a Los Ángeles, en Estados Unidos. El tren de aterrizaje delantero “se retrajo de forma inesperada mientras el avión estaba estacionado”, dijo a la AFP una portavoz de la aerolínea.

Lea también: Video | Pasajero intentó abrir una puerta y obligó a desviar el avión a Miami