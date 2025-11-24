25N: los tipos de violencia que enfrentan las mujeres en Colombia y el avance silencioso de la violencia digital

Cada año, el 25 de noviembre vuelve a recordarnos una verdad que todavía incomoda y atraviesa países, clases sociales y generaciones: la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas del mundo. Se manifiesta en el cuerpo, en la vida cotidiana, en la economía del hogar, en la voz pública y, cada vez más, en los espacios digitales donde millones de mujeres habitan y trabajan. En Colombia comprender esta violencia implica nombrar sus formas y reconocerlas como un entramado estructural que opera en todos los ámbitos de la vida.
Lea también: “Creerles siempre”: la consigna con la que abren en Medellín el Congreso de Prevención de Violencias
Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? La respuesta es precisa: de aquella que está dirigida a una mujer por el hecho de serlo o que la afecta de manera desproporcionada. Incluye desde daños físicos hasta privaciones de libertad, pasando por amenazas, coacción y cualquier acto que limite el ejercicio pleno de sus derechos. Además, su base es siempre la desigualdad, porque se manifiesta en relaciones históricas de poder que condicionan su participación económica, política y social. Por eso es válido decir que cada tipo de violencia es parte de un sistema que se expresa de maneras distintas según los contextos, los territorios y las edades.