Suiza ordena bloquear los posibles activos de Nicolás Maduro en ese país

Las medidas anunciadas por el gobierno suizo irían en contra del dictador y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos luego de una escalada militar en Caracas.

    El país alpino anunció que se asegurará que los fondos que tengan un proceder ilegal sean restituidos en beneficio de la población de Venezuela. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

El gobierno suizo ordenó este lunes bloquear “con efecto inmediato” los posibles activos en el país del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro con el objetivo de “impedir cualquier fuga de capitales”.

“Otras personas vinculadas a él” también se ven afectadas por esta medida, como su esposa Cilia Flores, familiares y exministros, indicó el gobierno en un comunicado.

“Ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está corcernido”, precisó.

Lea también: Él es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que presidirá el proceso contra Maduro y que ha llevado casos como el de Weinstein y Shakira

“En el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana”, especifica el gobierno.

La orden de bloqueo de bienes patrimoniales entra en vigor “con efecto inmediato” y es válida, hasta nuevo aviso, por un período de cuatro años.

Con esta decisión, el gobierno dice que quiere “asegurarse de que los posibles valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en la situación actual”.

Este bloqueo complementa las sanciones vigentes en Suiza contra Venezuela, que son aplicables desde 2018 e incluyen medidas de bloqueo de activos.

“Los nuevos bloqueos apuntan a personas que no han sido sancionadas en Suiza hasta ahora”, afirma el gobierno.

Después de meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, Estados Unidos exfiltró el sábado a Nicolás Maduro, de 63 años, y a su esposa Cilia Flores, de 69 años, ambos acusados de “narcoterrorismo” en Nueva York.

Muchos países cuestionan la legalidad de la intervención estadounidense, presentada por Washington como una “operación policial”.

En determinadas circunstancias, Suiza puede tomar medidas para impedir la retirada de activos de origen ilícito depositados en el país alpino.

Con el bloqueo de los activos, Suiza permite a las autoridades judiciales de los Estados afectados pedir asistencia judicial para sus investigaciones penales.

Pero son las autoridades judiciales del Estado en cuestión quienes deben iniciar los trámites penales necesarios y probar el origen ilícito de los fondos.

Siga leyendo: En vivo | Esposado y con traje de preso: así fue la llegada de Nicolás Maduro al Tribunal de Nueva York

