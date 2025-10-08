x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Lo sintió? Tercer temblor sacudió las costas de Venezuela y movió la tierra en Colombia este miércoles

Más temprano, se registraron otros dos sismos, de magnitudes 3.4 y 2.4, según el Servicio Geológico Colombiano.

  • Fuerte temblor en Venezuela este miércoles, 8 de octubre de 2025. FOTO: Servicio Geológico Colombiano
    Fuerte temblor en Venezuela este miércoles, 8 de octubre de 2025. FOTO: Servicio Geológico Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Naciones Unidas tercer temblor se registró en las costas de Venezuela y sacudió gran parte del territorio colombiano en la tarde de este miércoles, 8 de octubre.

Lea también: Temblor sacudió a Antioquia en la mañana de este miércoles, ¿lo sintió?

El evento telúrico tuvo una magnitud de 4.0 en la escala de Richter y también se percibido en el Archipiélago Los Monjes (Dependencia Federal, Venezuela), una61 kilómetros; en Punto Fijo (Falcón, Venezuela), una 62 kilómetros; y en El Toro (Zulia, Venezuela), una 147 kilómetros.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, otros dos eventos telúricos, de magnitudes3.4 y 2.4, también tuvieron como epicentro a Venezuela, con influencia en Bachaquero (Zulia, Venezuela), una 77 kilómetros; San Timoteo (Zulia, Venezuela), una 80 kilómetros; y Ciudad Ojeda (Zulia, Venezuela), una94 kilómetros.

Entérese: La tierra se sigue moviendo: temblor de magnitud 4.8 sacudió a gran parte de Colombia, ¿lo sintió?

Por el momento,no se reportan daños a estructuras ni personas damnificadas a causa de los sismos ocurridos en la mañana y tarde de hoy. Sin embargo, se recomienda a la ciudadanía mantener la calma, no correr mientras tiembla, protegerse adecuadamente y alejarse de ventanas, vidrios o lámparas que puedan caer.

Asimismo, es fundamental no utilizar ascensores ni permanecer cerca de edificios, postes o cables eléctricos. Para obtener información oficial y actualizada sobre los sismos, se recomienda ingresar al sitio web del Servicio Geológico Colombiano .

Siga leyendo: Al menos siete temblores sacudieron a Antioquia en cuatro días: ¿recomendaciones qué debería tomar?

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida