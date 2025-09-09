Tenía cama, televisor y hasta luz: así encontraron a un hombre viviendo bajo un complejo residencial

La noche del miércoles 3 de septiembre, un residente de un conjunto en SE Old Town Court, condado de Clackamas del estado de Oregon, notificó que un hombre desconocido estacionó su vehículo y se dirigió hacia la parte trasera de uno de los edificios, donde notó una puerta abierta y una luz proveniente del interior.

Poco después, la puerta volvió a cerrarse, lo que incrementó la sospecha. El aviso llevó a la llegada de agentes del Sheriff del condado, quienes verificaron que la entrada al espacio de gateo presentaba daños y estaba cerrada desde adentro. Además, un cable eléctrico salía por una ventilación, conectado a la red del edificio.

Entérese: Mujer acudió al médico por cólicos menstruales y se enteró que tenía 8 meses de embarazo: ese día dio a luz

El propietario del inmueble confirmó a los oficiales que ninguna persona debía encontrarse en ese lugar y que, días antes, había escuchado ruidos inusuales debajo de la vivienda. Con esa información, los agentes procedieron a ingresar para inspeccionar el área.