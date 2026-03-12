Deportes Tolima ya está en la fase de grupos de la Copa Libertadores-2026

Deportes Tolima y Sporting Cristal sellaron su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 por caminos opuestos: el equipo colombiano liquidó la serie ante O’Higgins con un 2-0, mientras que el cervecero peruano sobrevivió al drama ante el Carabobo y avanzó por penales. En Ibagué, el local batalló hasta hacer la diferencia frente al club chileno por dos goles, resultado que le permitió avanzar a la fase de grupos con un global de 2-1, tras un partido intenso y muy disputado. Junior Hernández abrió la cuenta a los 38 minutos con un potente zurdazo de volea, y Juan Pablo Torres selló la victoria a los 87, tras culminar un contragolpe letal iniciado por Jader Valencia. Así, el Vinotinto y Oro aseguró el 2-0 y su pase a la ronda de grupos. Lea: DIM tendrá el regreso de dos figuras para juego contra Juventud: así se prepara rumbo a la Libertadores “Durante los días que estuvimos entrenando sabíamos que el juego era por fuera, porque ellos cerraban mucho por dentro. Gracias a eso llegaron las ocasiones de gol”, dijo Hernández a ESPN. El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se celebrará el próximo jueves. Mientras tanto, los equipos eliminados en la tercera fase serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.

De otro lado, Cristal tuvo que salvar la noche nada menos que en el estadio de su archirrival Alianza Lima, tras no poder usar el Estadio Nacional, cuyo césped se dañó luego de alojar conciertos. El elenco del entrenador brasileño Paulo Autuori saltó al campo con la ventaja del 1-0 conseguida la semana pasada en Valencia. Pero esa carta se esfumó en apenas 29 minutos, cuando Carabobo tomó la delantera 2-0 con un doblete de Édson Castillo, poniendo la serie a su favor. Pero apenas cinco minutos después del inicio del segundo tiempo, Maxloren Castro apareció en las barbas del golero Lucas Bruera y anotó el descuento 2-1 para llevar el 2-2 al marcador global y forzar la definición por penales. En la suerte en el punto blanco, Cristal fue más efectivo tras un desenlace cargado de tensión. Entre ambos equipos fallaron cinco ejecuciones, hasta que el brasileño Cristiano da Silva asumió la responsabilidad del último disparo y lo convirtió. “Se pasa para otra fase, excelente, para el club es bueno pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar”, dijo Autuori, visiblemente inconforme, en conferencia de prensa.

DIM se juega su paso

Independiente Medellín buscará sellar este jueves, desde las 7:30 de la noche, su boleto a la fase de grupos cuando se enfrene a Juventud. Ambos empataron en el juego de ida 1-1 en Montevideo. El modesto club uruguayo, debutante absoluto en la competición, ha superado dos rondas previas sin poder jugar en su estadio, el Parque Artigas, que no cumple con los estándares de la Conmebol. Cada serie la definió en campo ajeno, un desafío extra que no ha detenido su marcha: contra Universidad Católica de Ecuador jugó en el Centenario, frente a Guaraní en el Parque Viera, y ante el DIM en el Gran Parque Central, hogar de Nacional. Pese a la itinerancia, Juventud mostró carácter y capacidad de adaptación, imponiéndose en momentos decisivos como visitante. El DIM, por su parte, espera hacer respetar su localía.

Barcelona despidió a Botafogo