Deportes Tolima ya está en la fase de grupos de la Copa Libertadores-2026

Deportes Tolima y Sporting Cristal sellaron su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 por caminos opuestos: el equipo colombiano liquidó la serie ante O’Higgins con un 2-0, mientras que el cervecero peruano sobrevivió al drama ante el Carabobo y avanzó por penales.
En Ibagué, el local batalló hasta hacer la diferencia frente al club chileno por dos goles, resultado que le permitió avanzar a la fase de grupos con un global de 2-1, tras un partido intenso y muy disputado.
Junior Hernández abrió la cuenta a los 38 minutos con un potente zurdazo de volea, y Juan Pablo Torres selló la victoria a los 87, tras culminar un contragolpe letal iniciado por Jader Valencia. Así, el Vinotinto y Oro aseguró el 2-0 y su pase a la ronda de grupos.
“Durante los días que estuvimos entrenando sabíamos que el juego era por fuera, porque ellos cerraban mucho por dentro. Gracias a eso llegaron las ocasiones de gol”, dijo Hernández a ESPN.
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se celebrará el próximo jueves. Mientras tanto, los equipos eliminados en la tercera fase serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.