x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Deportes Tolima ya está en la fase de grupos de la Copa Libertadores-2026

El equipo colombiano ganó el juego de vuelta 2-0 en Ibagué a O’Higgins de Chile, y se impuso en la serie 2-1. El gol de la clasificación lo anotó el antioqueño Juan Pablo “Tatay” Torres.

  • El Tolima juega por undécima vez la Copa Libertadores. FOTO X-Deportes Tolima
    El Tolima juega por undécima vez la Copa Libertadores. FOTO X-Deportes Tolima
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Deportes Tolima y Sporting Cristal sellaron su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 por caminos opuestos: el equipo colombiano liquidó la serie ante O’Higgins con un 2-0, mientras que el cervecero peruano sobrevivió al drama ante el Carabobo y avanzó por penales.

En Ibagué, el local batalló hasta hacer la diferencia frente al club chileno por dos goles, resultado que le permitió avanzar a la fase de grupos con un global de 2-1, tras un partido intenso y muy disputado.

Junior Hernández abrió la cuenta a los 38 minutos con un potente zurdazo de volea, y Juan Pablo Torres selló la victoria a los 87, tras culminar un contragolpe letal iniciado por Jader Valencia. Así, el Vinotinto y Oro aseguró el 2-0 y su pase a la ronda de grupos.

Lea: DIM tendrá el regreso de dos figuras para juego contra Juventud: así se prepara rumbo a la Libertadores

“Durante los días que estuvimos entrenando sabíamos que el juego era por fuera, porque ellos cerraban mucho por dentro. Gracias a eso llegaron las ocasiones de gol”, dijo Hernández a ESPN.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se celebrará el próximo jueves. Mientras tanto, los equipos eliminados en la tercera fase serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.

De otro lado, Cristal tuvo que salvar la noche nada menos que en el estadio de su archirrival Alianza Lima, tras no poder usar el Estadio Nacional, cuyo césped se dañó luego de alojar conciertos.

El elenco del entrenador brasileño Paulo Autuori saltó al campo con la ventaja del 1-0 conseguida la semana pasada en Valencia. Pero esa carta se esfumó en apenas 29 minutos, cuando Carabobo tomó la delantera 2-0 con un doblete de Édson Castillo, poniendo la serie a su favor.

Pero apenas cinco minutos después del inicio del segundo tiempo, Maxloren Castro apareció en las barbas del golero Lucas Bruera y anotó el descuento 2-1 para llevar el 2-2 al marcador global y forzar la definición por penales.

En la suerte en el punto blanco, Cristal fue más efectivo tras un desenlace cargado de tensión. Entre ambos equipos fallaron cinco ejecuciones, hasta que el brasileño Cristiano da Silva asumió la responsabilidad del último disparo y lo convirtió.

“Se pasa para otra fase, excelente, para el club es bueno pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar”, dijo Autuori, visiblemente inconforme, en conferencia de prensa.

DIM se juega su paso

Independiente Medellín buscará sellar este jueves, desde las 7:30 de la noche, su boleto a la fase de grupos cuando se enfrene a Juventud. Ambos empataron en el juego de ida 1-1 en Montevideo.

El modesto club uruguayo, debutante absoluto en la competición, ha superado dos rondas previas sin poder jugar en su estadio, el Parque Artigas, que no cumple con los estándares de la Conmebol.

Cada serie la definió en campo ajeno, un desafío extra que no ha detenido su marcha: contra Universidad Católica de Ecuador jugó en el Centenario, frente a Guaraní en el Parque Viera, y ante el DIM en el Gran Parque Central, hogar de Nacional.

Pese a la itinerancia, Juventud mostró carácter y capacidad de adaptación, imponiéndose en momentos decisivos como visitante. El DIM, por su parte, espera hacer respetar su localía.

Barcelona despidió a Botafogo

El Barcelona rompió moldes en Río de Janeiro y eliminó el martes al Botafogo en su visita al estadio Nilton Santos, imponiéndose 1-0 y asegurando así su pase a la fase de grupos.

En la ida, hace una semana en Guayaquil, habían igualado 1-1.

El gol que decidió la llave en Río llegó en los primeros minutos: Milton Céliz recogió un pase retrasado de Tomás Martínez tras una combinación veloz con Joao Rojas y Héctor Villalba, y definió con zurda ajustada al palo.

Con ese tempranero 1-0, el Ídolo del Astillero ajustó líneas, se replegó y dejó que el rival monopolizara la pelota.

Botafogo tuvo la posesión, pero chocó una y otra vez con la defensa y la actuación estelar del portero venezolano José Contreras, quien desvió disparos peligrosos de Matheus Martins, un tiro libre de Alex Telles y un cabezazo de Arthur Cabral.

El Fogão, campeón de la Libertadores en 2024, atraviesa turbulencias financieras y judiciales ligadas a su propietario, el estadounidense John Textor, y la eliminación intensificó la presión sobre jugadores y cuerpo técnico.

Siga leyendo: DIM empató con Juventud de las Piedras en Uruguay: el pase a los grupos de la Libertadores se definirá en el Atanasio

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida