423 días en el infierno: los testimonios de los italianos liberados de una cárcel de Venezuela

“Desaparecieron a Mario”, decían sus allegados y familiares. Nadie supo de él desde noviembre de 2024, cuando viajó a Venezuela para intentar poner en marcha un negocio. En realidad, este italiano de apellido Burlò, de 52 años, estaba encerrado en una cárcel venezolana, sometido a hacinamiento, oscuridad y aislamiento, sin contacto con el exterior y bajo la condición de preso político extranjero.
Esta semana, tras el vuelco político que siguió a la captura de Nicolás Maduro, Burlò y Alberto Trentini, otro ciudadano italiano detenido en el mismo periodo, recuperaron la libertad. Ambos regresaron a Roma en la madrugada del martes, después de haber pasado más de 14 meses privados de la libertad en uno de los centros de detención más temidos del país.