Reportaron tiroteo contra centro de detención de migrantes en EE. UU.: una persona murió y otras resultaron heridas

Al menos una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras el ataque de un presunto francotirador contra un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, en el sur de Estados Unidos, informaron autoridades.

El ataque, según reportes de la prensa local, habría ocurrido cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trasladaban a un grupo hacia el interior del centro de detención. Este incidente relacionado con la agencia es el segundo que se registra en este mes de septiembre.

“Una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras el ataque de un presunto francotirador contra un centro de detención de migrantes en Dallas”, informó la policía.

“La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció”, detalló en X.

Más temprano, autoridades federales detallaron que el tirador se había suicidado.

“Hubo un tiroteo esta mañana en un centro de detención de ICE en Dallas”, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Los detalles aún se están conociendo, pero podemos confirmar que hubo varios heridos y fallecidos”, dijo inicialmente Noem. “El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida”, agregó.

Poco después, el director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó a la cadena CNN el tiroteo y dijo que “la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador”.

Los medios locales informaron que el tirador era un hombre blanco que se encontraba en la azotea de un edificio y que se suicidó cuando llegaron los agentes del orden.

Este hecho se suma al ocurrido el pasado 12 de septiembre cuando un policía del ICE mató a tiros a un inmigrante ilegal en Chicago, después de que el hombre lo arrastrara con su coche mientras intentaba fugarse.

Se trataba de un ciudadano mexicano identificado como Silverio Villegas González, de 38 años y que trabajaba como cocinero, informó el consulado de México en Chicago.