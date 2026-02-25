Video | “Ciclón bomba” golpea a Nueva York: la tormenta de nieve ya es de las 10 peores registradas

La tormenta de nieve que azotó a Nueva York entre el domingo y el lunes ya se ubica entre las diez más intensas registradas desde 1869. Con casi 20 pulgadas (50,8 cm) acumuladas en Central Park, el fenómeno fue clasificado oficialmente por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) como un “ciclón bomba clásico del noreste”.
Las imágenes satelitales mostraron la característica “nube en coma” de un potente nor’easter, cuya estructura se extendió desde el noreste de Estados Unidos hasta la península de Florida. El meteorólogo Cody Snell advirtió que hacía años no se veía una tormenta de esta magnitud afectando una zona tan densamente poblada.