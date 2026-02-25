Video | “Ciclón bomba” golpea a Nueva York: la tormenta de nieve ya es de las 10 peores registradas

La tormenta de nieve que azotó a Nueva York entre el domingo y el lunes ya se ubica entre las diez más intensas registradas desde 1869. Con casi 20 pulgadas (50,8 cm) acumuladas en Central Park, el fenómeno fue clasificado oficialmente por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) como un “ciclón bomba clásico del noreste”. Conozca: Aumenta la alerta en Estados Unidos por tormenta invernal que enfriará a la mitad del país Las imágenes satelitales mostraron la característica “nube en coma” de un potente nor’easter, cuya estructura se extendió desde el noreste de Estados Unidos hasta la península de Florida. El meteorólogo Cody Snell advirtió que hacía años no se veía una tormenta de esta magnitud afectando una zona tan densamente poblada.

Aunque el fenómeno ya comienza a perder fuerza, los reportes actualizados indican que dejó acumulaciones históricas en varios estados. Hasta las 3:00 a. m. (hora del Este), el mayor registro de nieve se reportó en el T. F. Green International Airport, en Warwick, Rhode Island, con 37,9 pulgadas. De confirmarse oficialmente, esta cifra marcaría un nuevo récord estatal.

La nevada de 2016 sigue manteniendo el record a una de de las más fuertes en la historia de Nueva York. FOTO: tomada de JimCantore vía X.

Cortes de energía y vuelos cancelados

El portal PowerOutage reportó más de 500.000 hogares y empresas sin electricidad en el noreste del país, incluidos unos 300.000 en Massachusetts. En Nueva Jersey, alrededor de 90.000 propiedades quedaron a oscuras. Lea aquí: El calor provoca escasez de nieve y de agua en los Alpes franceses En el sector aéreo, la plataforma FlightAware informó más de 5.500 vuelos cancelados en Estados Unidos y cientos de retrasos adicionales. Los aeropuertos más afectados fueron el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia, donde se concentraron miles de cancelaciones.

Las autoridades advirtieron que viajar podría ser “prácticamente imposible” en algunos momentos, con tasas de nieve de hasta tres pulgadas por hora y acumulaciones que en ciertas zonas podrían alcanzar entre 30 y 60 centímetros. Lea también: Nuevo frente frío en Colombia: se intensificarán las lluvias, el viento y habrá mar de leva, advierte la UNGRD

¿Qué hacer si cancelan mi vuelo por la tormenta?

Ante la emergencia, varias aerolíneas activaron políticas de cambio sin penalidad para pasajeros con itinerarios hacia el noreste de Estados Unidos. La recomendación principal es actuar con rapidez, monitorear el estado del vuelo directamente en la app o web de la aerolínea y utilizar los canales de autogestión para evitar filas o demoras telefónicas. En la mayoría de los casos, cuando un vuelo es cancelado, el sistema reubica automáticamente al pasajero en el siguiente servicio disponible. Si decide no viajar, el Departamento de Transporte de Estados Unidos establece que tiene derecho a solicitar el reembolso del tiquete, sin importar la tarifa adquirida.

Cuando la cancelación obedece a causas climáticas, las aerolíneas no están obligadas a cubrir alimentación u hospedaje por demoras prolongadas, aunque algunas pueden ofrecer vouchers de manera excepcional. Por eso, expertos recomiendan prever rutas alternativas, llevar provisiones básicas, medicamentos y una muda adicional en caso de quedar varado. Si tenía un viaje pendiente a Nueva York, lo más prudente es revisar las alertas meteorológicas, verificar si su vuelo aplica a cambios sin costo y considerar reprogramar hasta que las condiciones mejoren, ya que la normalización total de las operaciones podría tardar varios días incluso después de que pase la tormenta.

Bloque de preguntas y respuestas