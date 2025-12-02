El papa León XIV instó a EE. UU. a evitar una acción militar contra Venezuela: esto dijo

León XIV pidió a Estados Unidos que favorezca el diálogo con Venezuela antes que cualquier operación contra su territorio, tras el fin de su primer viaje como papa al extranjero en Turquía y Líbano.
El pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, instó desde Beirut a encontrar “nuevos enfoques” en Oriente Medio para hacer triunfar la paz, en una misa al aire libre que reunió a unas 150.000 personas.
León XIV volvió a compartir este llamado a rechazar la violencia a bordo del avión papal que lo trasladaba de la capital libanesa a Roma, sobre las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos ante el despliegue militar de Donald Trump en el Caribe.
“Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”, declaró el papa.
El pontífice se mostró en contra de toda solución con violencia al indicar que “las voces que vienen de Estados Unidos cambian”.
“Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono entre ambos presidentes, al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más”, dijo en español.