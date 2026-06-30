Revés histórico para Trump: Corte Suprema de EE. UU. tumbó decreto para restringir derecho a ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes 30 de junio el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto que apuntaba a los hijos de inmigrantes en situación irregular.
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En una votación de 6 contra 3, tres jueces conservadores y tres progresistas del máximo tribunal se unieron para tumbar ese texto firmado el 20 de enero de 2025 por Trump al volver a la Casa Blanca. La justificación era que esos niños no estaban “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.
En su fallo, los jueces concluyen que los niños nacidos en Estados Unidos de padres “presentes ilegalmente o temporalmente” son “ciudadanos por nacimiento en virtud de la Decimocuarta Enmienda” de la Constitución.
Los jueces recuerdan que esa enmienda, adoptada en 1868, después de la Guerra de Secesión, sirvió para garantizar los derechos de los esclavos liberados y de sus descendientes.
Por lo tanto, “los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal están ‘sujetos a la jurisdicción’ de Estados Unidos y son ciudadanos desde su nacimiento”, indican.
El “derecho de suelo” se aplica en numerosos países occidentales: un bebé adquiere automáticamente la nacionalidad del país donde nació, aunque algunos Estados aplican restricciones.