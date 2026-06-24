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“No me gustaba en absoluto”: Trump critica a Petro y reafirma su apoyo a De la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó desde la Casa Blanca que no le gusta “en absoluto” Gustavo Petro y reiteró su respaldo al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien habló tras las elecciones del 21 de junio.

  • Trump afirmó desde la Casa Blanca que no le gusta “en absoluto” el presidente Gustavo Petro. FOTO: Getty / Colprensa / Julio César Herrera Echeverri
    Trump afirmó desde la Casa Blanca que no le gusta “en absoluto” el presidente Gustavo Petro. FOTO: Getty / Colprensa / Julio César Herrera Echeverri
  • Durante una rueda de prensa, Trump calificó a De la Espriella como un “luchador”. FOTO: EFE
    Durante una rueda de prensa, Trump calificó a De la Espriella como un “luchador”. FOTO: EFE
  • El presidente aseguró que la relación entre Estados Unidos y Colombia mejorará. FOTO: Colprensa
    El presidente aseguró que la relación entre Estados Unidos y Colombia mejorará. FOTO: Colprensa
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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Durante una rueda de prensa realizada este miércoles en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, Donald Trump se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia, en las que Abelardo de la Espriella fue elegido presidente.

Al explicar por qué respaldó al dirigente del movimiento Defensores de la Patria durante la campaña, el mandatario estadounidense señaló que lo considera un “luchador” y afirmó que su victoria representa una “gran victoria” para Estados Unidos. Además, destacó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo después de conocerse los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral.

“No me gustaba en absoluto el hombre que era presidente y lo respaldé (a De la Espriella). Es un luchador, un gran luchador, un buen luchador”, declaró Trump ante los medios.

El mandatario también mencionó a Colombia al referirse al secretario de Estado, Marco Rubio, y aseguró que el país tiene una importancia especial para él debido a sus vínculos familiares.

Durante una rueda de prensa, Trump calificó a De la Espriella como un “luchador”. FOTO: EFE
Durante una rueda de prensa, Trump calificó a De la Espriella como un “luchador”. FOTO: EFE

Lea también: Trump invitó a De la Espriella a la Casa Blanca tras felicitarlo

Trump revela detalles de la llamada con De la Espriella

Las declaraciones de Trump se produjeron durante una comparecencia ante periodistas en la Oficina Oval, donde respondió una pregunta del periodista colombiano Juan Camilo Merlano sobre la conversación que sostuvo con De la Espriella tras su triunfo electoral.

Al escuchar la referencia a Colombia, el presidente estadounidense respondió: “¡Oh, El Tigre!”, en alusión al apodo utilizado por el mandatario electo.

Trump aprovechó la intervención para insistir en que su respaldo tuvo impacto en la campaña presidencial colombiana. “Yo lo apoyé, estaba en décimo lugar, yo lo apoyé y ganó la elección. Sí, estoy sorprendido”, afirmó. A continuación, agregó en tono de broma: “Nada diferente a este país”.

Sobre la llamada telefónica, indicó que fue el propio De la Espriella quien se comunicó con él después de conocerse los resultados de la segunda vuelta. “Sí, tuve una gran llamada. Me llamó anoche (21 de junio) y me agradeció por el apoyo”, señaló.

Según Trump, durante la conversación felicitó al presidente electo por la campaña que realizó. “Hiciste una gran campaña”, recordó haberle dicho.

El mandatario estadounidense también aseguró que siguió parte de las intervenciones públicas de De la Espriella y destacó que este mantuvo una postura favorable hacia él y hacia su administración durante la contienda electoral.

“Dijo cosas muy agradables sobre mí y el trabajo que hemos hecho en los Estados Unidos y fue muy poderoso. Ganó unas elecciones en Colombia que, no sé, algunas se sorprendieron porque iba un poco abajo en las opciones, pero ganó fácilmente”, manifestó.

El presidente aseguró que la relación entre Estados Unidos y Colombia mejorará. FOTO: Colprensa
El presidente aseguró que la relación entre Estados Unidos y Colombia mejorará. FOTO: Colprensa

De interés: La derecha cierra filas con Abelardo de la Espriella y acelera el giro ideológico de Suramérica

Elecciones en Colombia y relación con Estados Unidos

Trump sostuvo en varias oportunidades que De la Espriella logró imponerse en una elección en la que, según su versión, no figuraba entre los favoritos al inicio de la carrera presidencial. Incluso afirmó que era un “desconocido” antes de recibir su apoyo.

Sin embargo, el respaldo público del mandatario estadounidense se produjo después de la primera vuelta presidencial realizada el 31 de mayo, jornada en la que De la Espriella obtuvo el primer lugar entre los candidatos participantes.

La elección concluyó el pasado 21 de junio con la victoria del candidato de Defensores de la Patria frente al aspirante de izquierda Iván Cepeda. Este último reconoció públicamente el resultado electoral este miércoles.

La llegada de De la Espriella a la Presidencia abre un nuevo escenario en las relaciones entre Bogotá y Washington. El presidente electo ha expresado posiciones cercanas a las de Trump, a diferencia de Gustavo Petro, cuya relación con el mandatario estadounidense estuvo marcada por desacuerdos políticos y episodios de tensión diplomática.

Consultado sobre el futuro de los vínculos entre ambos países, Trump aseguró que la relación bilateral tendrá una nueva etapa durante el próximo gobierno colombiano.

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“Mucho mejor. Va a estar mucho mejor. Él va a ser un gran presidente”, afirmó al referirse a De la Espriella y a las perspectivas de cooperación entre Estados Unidos y Colombia.

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