“No me gustaba en absoluto”: Trump critica a Petro y reafirma su apoyo a De la Espriella

Durante una rueda de prensa realizada este miércoles en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, Donald Trump se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia, en las que Abelardo de la Espriella fue elegido presidente.
Al explicar por qué respaldó al dirigente del movimiento Defensores de la Patria durante la campaña, el mandatario estadounidense señaló que lo considera un “luchador” y afirmó que su victoria representa una “gran victoria” para Estados Unidos. Además, destacó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo después de conocerse los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral.