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Trump asegura que derribo de avión de combate estadounidense por Irán no afectará las negociaciones entre ambos países

Este viernes, las fuerzas iraníes derribaron un caza F-15E Strike Eagle estadounidense. Hasta ahora, se conoce que uno de los tripulantes fue rescatado, mientras que aún no hay información sobre el segundo. La Casa Blanca no ha dado detalles sobre el ataque.

  • Trump dijo que el derribo del avión no afectará las negociaciones con Teherán. FOTO: Cortesía
    Trump dijo que el derribo del avión no afectará las negociaciones con Teherán. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
03 de abril de 2026
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Por primera vez desde que inició el conflicto entre Estados Unidos e Irán en febrero, un avión de combate estadounidense fue derribado este viernes. Se trató de un caza F-15E Strike Eagle, del cual aún no se conoce con qué maniobras cayó.

Ante esto, el presidente Donald Trump ofreció una breve declaración sobre cómo cambiarán las negociaciones que están en curso en el Medio Oriente tras este ataque.

Contexto: Avión de combate de EE. UU. fue derribado en Irán; rescataron a uno de los dos tripulantes

“No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, dijo el mandatario en una llamada con el medio de comunicación NBC News cuando le preguntaron si este hecho afectará las conversaciones que se vienen adelantando con Teherán.

En esa misma emisión, Trump se negó a dar más detalles sobre los hechos.

Hasta ahora lo que se conoce es que la aeronave derribada era un caza F-15E Strike Eagle que generalmente está tripulado por un piloto y un oficial de sistemas de armas.

Desde que se presentó el ataque, uno de los primeros detalles que salieron a la luz fue que uno de los tripulantes pudo ser rescatado con vida por tropas estadounidenses, mientras que el segundo aún no ha sido hallado, por lo que las fuerzas estadounidenses continúan en operación de búsqueda y rescate.

Todavía no se conoce exactamente el punto de Irán en el que cayó el avión. CNN geolocalizó un video que mostraba múltiples aeronaves militares volando a baja altura sobre la provincia de Juzestán, en el centro de Irán.

Por su parte, algunos medios estatales iraníes publicaron fotografías de los supuestos restos de una aeronave de combate estadounidense. En las imágenes pueden verse algunos fragmentos de lo que parece ser un F-15, el mismo avión que fue derribado este viernes. Las fotos también muestran un logotipo parcial de las “Fuerzas Aéreas de EE. UU. en Europa” en una de las aletas traseras.

Más tarde, ese mismo día, un segundo avión militar estadounidense, un A-10 Thunderbolt II, también fue alcanzado por los iraníes. En ese caso, el piloto logró salir de territorio enemigo antes de eyectarse y posteriomente fue rescatado.

Estos ataques se dan dos días después de que Trump anunciara que su decisión de intensificar la ofensiva contra Irán durante las próximas dos o tres semanas. Sin embargo, el derribo del caza pone en entredicho lo que ha sostenido el mandatario durante estas cinco semanas de fuego cruzado de que Estados Unidos tiene dominio total del cielo iraní.

Incluso, este miércoles, desde la Casa Blanca, el presidente aseguró que “podría atacar las instalaciones petroleras de Irán, y no hay nada que puedan hacer al respecto. No tienen equipo antiaéreo. Su radar está 100 % aniquilado. Somos imparables como fuerza militar”.

Le puede interesar: Trump sacude la Otan con amenaza de retiro de EE. UU.: ¿qué sigue?

Y, en cuanto a las negociaciones en Teherán, a pesar de las continuas amenazas que ha lanzado Trump, estas no han podido avanzar; por el contrario, se han convertido en una barrera para que Estados Unidos y sus socios lleguen a un acuerdo con la República Islámica sobre la apertura del estrecho de Ormuz, una de las principales vías petroleras y comerciales del mundo.

Según informó The Wall Street Journal, Irán se niega a reunirse con funcionarios estadounidenses y no quiere aceptar las exigencias de Washington, entre las que se encuentran el desarme nuclear y la renuncia al enriquecimiento de uranio. El plan de paz enviado por Trump también fue rechazado por Teherán, que lo calificó de “excesivo”.

Ante este panorama, al que se suman el encarecimiento del petróleo y el gas en las últimas semanas, diversos países están en conversaciones y contemplan la posibilidad de acercarse diplomáticamente a Teherán para negociar la apertura del estrecho.

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