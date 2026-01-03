Trump advierte a Delcy Rodríguez que EE. UU. no desplegará tropas en Venezuela si “hace lo que queremos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista con el portal New York Post, que no enviará tropas a Venezuela ni llevará a cabo nuevas operaciones militares si la vicepresidenta Delcy Rodríguez, actualmente al frente del Gobierno, cumple con las expectativas de Washington.

Durante la conversación, que se realizó tras la rueda de prensa posterior al anuncio de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump indicó que Estados Unidos no necesitará desplegar soldados en suelo venezolano mientras Rodríguez ejerza sus funciones siguiendo los intereses estadounidenses.

La declaración respondió a la pregunta sobre si los militares estadounidenses permanecerían en el país “para ayudar a dirigirlo”. El mandatario fue claro: “No, si la vicepresidenta hace lo que queremos, no tendremos que hacerlo”.

