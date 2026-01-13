Irán supera 100 horas sin internet y las protestas continúan: claves de lo que viene

Irán atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Desde el 8 de enero, el país permanece prácticamente aislado del mundo digital, con más de 108 horas de apagón de internet, mientras las protestas no solo continúan, sino que se expanden y se radicalizan. Aunque esta semana se restableció de forma parcial la conexión telefónica internacional, el bloqueo de la red persiste, una medida que el Gobierno justifica en supuestas “operaciones terroristas dirigidas desde el extranjero”, pero que Organizaciones de derechos humanos interpretan como un intento por ocultar la magnitud de la represión.
Las manifestaciones, que comenzaron a finales de diciembre como un reclamo contra el alto costo de vida, mutaron rápidamente en un desafío directo al régimen teocrático instaurado tras la revolución islámica de 1979. La quema de retratos del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años,se ha convertido en un símbolo de un silencio que va más allá de lo económico. Para analistas como Clément Therme, este ciclo de protestas se diferencia de los anteriores porque condensa descontentos históricos:la crisis económica persistente, las demandas de mujeres y jóvenes, el empobrecimiento de la clase media y una frustración política acumulada durante décadas.