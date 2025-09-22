x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Casa Blanca confirma que recibió carta de Maduro pidiéndole diálogo a Trump: “está plagada de mentiras”

El régimen chavista está buscando sin éxito tener interlocución directa con el magnate republicano sin que el secretario de Estado, Marco Rubio, se interponga.

  • El gobierno Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares para lograr la captura de Maduro, al que acusa de liderar un cártel internacional de drogas. Fotos: Getty
    El gobierno Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares para lograr la captura de Maduro, al que acusa de liderar un cártel internacional de drogas. Fotos: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 52 minutos
bookmark

Todo parece indicar que la tensión entre Estados Unidos y Venezuela no se reduce. Este lunes, se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la invitación al diálogo hecha en una carta por el líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmando que la misiva estaba plagada de “mentiras”.

Así lo anunció la Casa Blanca en una rueda de prensa este lunes: “Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, declaró el lunes la portavoz Karoline Leavitt en una rueda de prensa, en la que calificó a Maduro de “ilegítimo”.

En contexto: Nicolás Maduro le envió carta a Donald Trump pidiendo una “conversación directa y franca”

El presidente Trump “ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen de Venezuela”, agregó la portavoz.

¿Qué ha sucedido entre EE. UU. y Venezuela en el último mes?

Al menos tres lanchas que supuestamente cargaban drogas fueron destruidas en alta mar por misiles de las fuerzas de Estados Unidos, que han desplegado una flotilla de ocho buques en el Caribe y una decena de cazas en Puerto Rico.

El gobierno de Maduro acusa a Estados Unidos de cometer ataques ilegalmente, mientras que Washington invoca peligros a su seguridad nacional para justificarlos.

“Lo invito Presidente a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio”, indicó la misiva de Maduro, divulgada este domingo pero que habría sido enviada poco después del primer ataque en el Caribe, a inicios de septiembre.

El gobierno Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares para lograr la captura de Maduro, al que acusa de liderar un cártel internacional de drogas.

Noticia en desarrollo...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida