Así luce el espacio aéreo de Venezuela tras la advertencia de EE. UU. a las aerolíneas

El espacio aéreo de Venezuela amaneció este 24 de noviembre con menor movimiento aéreo y un cielo prácticamente despejado, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una advertencia internacional para que las aeronaves civiles “extremen la precaución” al sobrevolar el país.
La alerta, provocada por el aumento de actividad militar en la región, ha generado cancelaciones, ajustes operacionales y una reconfiguración temporal del tráfico aéreo en torno a territorio venezolano.
En contexto: EE. UU. emite advertencia para aviones que atraviesen el cielo venezolano por “empeoramiento de la situación de seguridad”
La medida se produjo en un contexto marcado por el fortalecimiento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico latinoamericano, con portaaviones, aeronaves de combate, buques y fuerzas especiales desplegadas como parte de la operación ‘Lanza del Sur’.
Washington aseguró que el operativo se enmarca en la lucha contra el narcotráfico, mientras que el régimen de Nicolás Maduro interpreta los movimientos como una amenaza para forzar su salida del poder.